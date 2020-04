Bonehead d’Oasis a annoncé une nouvelle soirée d’écoute pour “(What’s The Story) Morning Glory?”

Le guitariste d’Oasis Paul «Bonehead» Arthurs veut rendre ces journées de quarantaine beaucoup plus amusantes. À travers ses réseaux sociaux, il a annoncé que l’album emblématique du groupe (What’s The Story) Morning Glory? 1995 sera la bande originale de la prochaine soirée d’écoute en ligne de Tim Burgess.

Cette fête fait partie d’une série animée par Tim Burgess des Charlatans, qui organise depuis deux semaines des soirées d’écoute d’albums avec la contribution des cerveaux derrière certains des plus célèbres disques britpop et indie britannique. Il y a un peu plus d’une semaine, Burges a annoncé que l’album à écouter ne serait ni plus ni moins que le premier album éponyme de Franz Ferdinand. Lors de cette soirée, Alex Kapranos était chargé de prendre les micros et de faire une tournée de son premier album.

Ce serait la deuxième fois qu’un album d’Oasis joue dans l’une de ces soirées. La semaine dernière, Bonehead et Burgess ont organisé une soirée d’écoute en ligne pour le premier album d’Oasis Definitely Maybe. Ils ont été rejoints par Brian Cannon, responsable de la création de la pochette de l’album. Les trois d’entre eux ont organisé une tournée intéressante où les fans ont pu entendre des histoires de première main et ont pu poser des questions à Bonehead sur Twitter avec le hashtag #TimsListeningParty.

Tous les fans du monde entier qui souhaitent se joindre à cette fête devraient commencer à jouer l’album le samedi 4 avril à 15 h 05. “Pour la soirée #TimsListeningParty de samedi” Quelle est l’histoire “à 22h05”, a tweeté Bonehead. “Je vais donner une minute à ceux qui écoutent le vinyle pour changer l’album, alors regardez mes tweets.”

1. Pour la #TimsListeningParty de samedi “What is the Storyat 10.05pm Je vais donner une minute à ceux qui écoutent sur le vinyle pour changer le disque, alors regardez mes tweets. Cela signifie également que nous jouerons à Boneheads Bank Holiday qui n’était disponible que sur la version vinyle.

– Paul Arthurs. (@BoneheadsPage) 2 avril 2020

Il a ajouté que l’écoute comprendra également une rediffusion de «Bonehead’s Bank Holiday», une chanson qui n’était disponible que sur la version vinyle de l’album. Alors vous le savez, samedi est une journée pour écouter (What’s The Story) Morning Glory?, Et poser cette question à Bonehead de Oasis qui a toujours voulu en savoir plus sur l’album.