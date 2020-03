Bonnaroo 2020 reporté en raison d’une épidémie de coronavirus

Le 2020 Bonnaroo Music and Arts Festival, à Manchester, Tennessee, a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). L’événement devait initialement avoir lieu du 11 au 14 juin à Great Stage Park. Maintenant, les organisateurs du festival ont annoncé qu’il aura lieu du 24 au 27 septembre. Ils écrivent: «Tous les billets actuels et l’hébergement sur place (camping, location de tentes, VR, etc.) seront honorés pour le nouveau week-end. Les fans avec des hébergements et des navettes hors site achetés via le festival seront contactés directement avec les mises à jour. » Retrouvez l’annonce de Bonnaroo ci-dessous.

La gamme Bonnaroo 2020 a été annoncée en janvier. Les artistes à l’affiche comprenaient Tame Impala, TOOL, Lizzo, Vampire Weekend, Lana Del Rey, le 1975, Run the Jewels et Brittany Howard.

Plusieurs festivals, tournées, performances et événements culturels ont été touchés par la propagation mondiale de COVID-19, notamment SXSW, Coachella et Ultra Music Festival. Suivez la «Liste mise à jour des visites et festivals de Pitchfork annulée ou reportée en raison de COVID-19».

Lisez “Un guitariste qui travaille dans le Coronavirus le plus durement touché d’Italie parle de la vie sous le verrouillage” sur le terrain.

.