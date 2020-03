Bonnaroo 2020 retardé jusqu’en septembre en raison d’un coronavirus

Bonnaroo est le dernier festival de musique à être reporté en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Selon une déclaration publiée sur le site officiel de l’événement de quatre jours et sur les réseaux sociaux, Bonnaroo 2020 a été reportée au 24 septembre «par excès de prudence» et dans l’intérêt des artistes, du personnel et des participants.

Plus tôt dans la journée, Jazz Fest et Glastonbury ont été reportées et annulées, respectivement, en raison de problèmes de coronavirus. Les détenteurs de billets de Bonnaroo, comme ceux qui ont acheté des billets pour les autres festivals mentionnés, verront leurs laissez-passer honorés lors de l’événement reprogrammé. Certes, la déclaration de Bonnaroo n’a fait aucune mention d’éventuels remboursements – au grand dam de certains utilisateurs des médias sociaux.

Le week-end qui suit le 24 septembre (le jour lui-même est un jeudi) est rapidement peuplé de concerts et festivals de musique. Treefort en Idaho, Ohana en Californie, Lost Lands en Ohio et Burbon and Beyond au Kentucky, entre autres, ont également revendiqué la date et / ou le week-end suivant. Bonnaroo attire généralement près de 70 000 invités, et chacun des festivals annuels répertoriés a rassemblé entre 20 000 et 90 000 participants ces dernières années.

En témoignage de l’inquiétude suscitée par le nouveau calendrier de Bonnaroo (et en particulier son chevauchement avec Lost Lands), une nouvelle pétition demande que le festival de musique adopte encore des dates différentes. Au moment de la rédaction de cette pièce, près de 200 fans en conflit avaient promis leur soutien à la cause.

Miley Cyrus, Lana Del Rey, Tool, Lizzo, Tame Impala et d’autres artistes bien connus ont été réservés pour se produire à Bonnaroo 2020, mais on ne sait pas si le calendrier mis à jour de l’événement du Tennessee entraînera des retraits.

L’année dernière, Live Nation a acheté la participation de Superfly dans Bonnaroo, devenant ainsi l’unique propriétaire du festival. Étant donné que la principale société de promotion de concerts a récemment reporté ses dates et événements à venir, beaucoup prévoyaient que l’annulation ou le retard de Bonnaroo suivrait bientôt.

Coachella, un autre festival de musique extrêmement populaire, a été reporté au 9 octobre. Lollapalooza Chicago devrait provisoirement débuter le 30 juillet, bien que cette date de longue date puisse bien changer en fonction des développements des coronavirus des mois à venir.