Bonnie «Prince» Billy et l’écrivain Max Porter collaborent pour un nouveau livre

Rough Trade Books a annoncé sa 35e édition: Ça va être un nouveau jour brillant: voudriez-vous plutôt, avec Bonnie Prince Billy, de l’auteur de Lanny Max Porter. Le livre, qui est disponible en pré-commande, trouve Porter jouant “Souhaitez-vous plutôt” avec Will Oldham, lui posant des questions de préférence sur des sujets comme la musique, la cuisine, etc.

«Ça va être un jour nouveau: préférez-vous, avec Bonnie Prince Billy, Max Porter pose des questions à Will Oldham», lit-on dans la description du livre par Rough Trade Books. «Will Oldham doit dire s’il préfère une chose ou une autre. De nombreux sujets sont couverts, notamment la musique, le sexe, la cuisine, la littérature et les voyages. Certaines personnes croient que le format Souhaitez-vous plutôt est mieux adapté à un long trajet en voiture qu’un dépliant, mais nous ne sommes pas d’accord. Cela fonctionne très bien sur la page. Plus que cela, c’est très intéressant et parfois profond. “

Oldham a sorti I Made a Place, son dernier album sous le nom de Bonnie “Prince” Billy, en 2019.

.