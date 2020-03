Bonnie «Prince» Billy et Matt Sweeney partagent la chanson inédite de Superwolf: écouter

Bonnie “Prince” Billy et Matt Sweeney ont partagé un de leurs sessions pour la collaboration de 2005 Superwolf. Les recettes de la chanson «You’ll Get Eaten, Too» seront reversées aux équipes de Drag City et du Superiority Burger de New York. Écoutez la rareté ci-dessous.

Après Superwolf, Bonnie & Sweeney ont partagé le EP I Gave You en 2005, Must Be Blind 10 “en 2011, et le” Oh Well “b / w” Storms “7” en 2012. Ils ont également couvert “Love in the Hot Afternoon” pour le programme Adult Swim Singles en 2010.

L’année dernière, Bonnie “Prince” Billy a sorti le nouvel album I Made a Place. Il a récemment travaillé avec l’auteur Max Porter sur un nouveau livre intitulé It’s Going to be a Bright New Day: Would You Rather, avec Bonnie Prince Billy.

