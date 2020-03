Bonnie “Prince” Billy “New Memory Box” obtient un remix de rebond: écouter

On ne sait jamais à quoi s’attendre de Will Oldham, mais un nouveau remix rebondissant de la chanson «New Memory Box» de Bonnie «Prince» Billy’s I Made a Place est certainement une surprise. Le nouveau remix est une gracieuseté de Jay Dawg, et il arrive avec un nouveau clip vidéo réalisé par Ben Berman qui présente des lévriers (gracieuseté de Greyhound Pets of America). Regardez-le ci-dessous.

En plus de sortir I Made a Place, Oldham a sorti un autre album de Bonnie «Prince» Billy en collaboration avec Bryce Dessner et Eighth Blackbird intitulé When We Are Inhuman.

