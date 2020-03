Bonnie Raitt bat l’horloge pour gagner la gloire des Grammy

Si jamais un titre d’album se révélait approprié à la façon dont le disque affectait la carrière de l’artiste, c’était Bonnie Raitt’S Nick Of Time, sorti le 21 mars 1989. Ultime succès du bouche à oreille, il est finalement devenu n ° 1 aux États-Unis plus d’un an plus tard, sur la carte du 7 avril 1990.

Une série de disques acclamés par le chanteur-compositeur et guitariste extrêmement doué lui avait valu le respect de ses pairs et de ses fidèles supporters mais, à la fin des années 80, son travail souffrait de la loi des rendements décroissants. Raitt avait atteint le top 30, un succès certifié or avec l’album Sweet Forgiveness de 1977, mais depuis lors, sa fortune était en déclin lent. Lorsque Nine Lives, en 1986, a chuté au 115e rang, il semblait que ses neuf vies en tant qu’artiste d’enregistrement de grands labels pourraient même être épuisées.

Bonnie et Don remportent le platine

Puis vint un accord avec Capitol Records, le hasard d’une nouvelle relation avec le producteur Don Was, et le meilleur nouvel ensemble de chansons que Bonnie avait rassemblé depuis ses premiers albums. Le résultat a été un record qui s’est vendu à cinq millions d’exemplaires rien qu’en Amérique, a passé trois semaines au n ° 1 et a remporté trois Grammy Awards.

Nick Of Time, enregistré avec Was à divers endroits, y compris les célèbres studios Capitol, a réussi à retrouver l’esprit bohème de Raitt et à célébrer son talent unique de blues-rock sans compromis. Sa propre composition de titre, avec son battement attrayant, ses détails de guitare et ses paroles gagnantes sur la deuxième chance, est devenue un hit contemporain adulte du Top 10 et a mené une splendide collection de matériel de haute qualité.

La route était son deuxième prénom

Cela comprenait une excellente version du redoutable ‘Thing Called Love’ de John Hiatt, deux chansons de Bonnie Hayes dans ‘Love Letter’ et ‘Have A Heart’, et deux de Jerry Lynn Williams, ‘Real Man’ et ‘I Will Not Be Denied “. L’album s’est terminé avec une autre chanson de Raitt qui a capturé sa propre vie, ‘The Road’s My Middle Name’.

Aux Grammys de l’année suivante, le LP remporte à la fois l’album de l’année et le Female Rock Vocal Performance, et le titre remporte le trophée Female Pop Vocal Performance. Tout est arrivé à point nommé pour Bonnie Raitt.

