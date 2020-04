Bonnie Raitt se souvient de John Prine dans une nouvelle vidéo: Regardez

Bonnie Raitt a partagé une nouvelle vidéo rendant hommage au regretté John Prine, décédé le 8 avril des complications de COVID-19. Dans la vidéo, Raitt interprète «Home», écrit à l’origine par Karla Bonoff et repris par Raitt sur son album Sweet Forgiveness de 1977.

«Pour ceux qui ne sont pas bénis d’avoir un domicile sûr et sécurisé et des soins médicaux adéquats, et qui s’inquiètent pour leur avenir économique et qui traversent des crises médicales, mon cœur va vers vous», dit-elle à un moment donné . “Je suis toujours si navré par la perte de John Prine, et je sais que vous aussi, pour cet ange de Montgomery, celui-ci est pour John.” Regardez ça ci-dessous.

Plus tôt cette année, Raitt a interprété «Angel From Montgomery» aux Grammy Awards pour célébrer le Prine’s Lifetime Achievement Award.

Lisez notre postface, «Se souvenir de John Prine, le compositeur-interprète ultime».