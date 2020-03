Bono lance “Let Your Love Be Known” dédié aux médecins et infirmières combattant COVID-19

La moitié du monde est en quarantaine et les autres sont sur le point d’entrer au même endroit. La crise provoquée par le coronavirus a provoqué un isolement massif comme l’ont vu les pays italiens et irlandais. Pour ces derniers, la journée d’aujourd’hui a été difficile, puisqu’aujourd’hui, ils auraient célébré leur plus importante fête nationale de l’année de manière importante: la Saint-Patrick. Cependant, les restrictions gouvernementales les ont enfermés chez eux pour la sécurité de tous. S’inspirant de ces jours de solitude, Bono, le célèbre et renommé musicien principal du groupe U2, a composé une chanson improvisée intitulée «Let Your Love Be Known» en cadeau à son pays.

Dans le clip partagé aujourd’hui, le 17 mars, Bono est capturé de près alors qu’il joue les accords d’ouverture de la chanson et explique: Une petite carte postale de Dublin bouillonnant le jour de la Saint-Patrick. Un petit morceau, fait ici il y a environ une heure. Je pense que ça s’appelle “Que ton amour soit connu”, dis-moi ce que tu en penses “.

Le musicien irlandais a sous-titré l’émission avec la légende suivante: «Pour les Italiens qui l’ont inspirée… pour les Irlandais… pour TOUTE personne qui est dans une situation difficile ce jour de la Saint-Patrick et qui chante encore. Pour les médecins, infirmières, soignants de première ligne, c’est vous qui chantez pour eux ».

Publié par U2 le mardi 17 mars 2020

La République d’Irlande est actuellement dans un arrêt national pour aider à freiner et contrôler la propagation du coronavirus.. La fermeture officielle a commencé le vendredi 13 mars et devrait durer jusqu’au 29 mars.

Bono n’est pas le seul musicien à diffuser une performance en direct aux fans alors que la pandémie COVID-19 s’aggrave. D’autres artistes, dont Chris Martin de Coldplay, Neil Young et YungbludIls ont intensifié leurs efforts pour se rapprocher de leurs fans en ces jours difficiles et solitaires. Et aujourd’hui plus que jamais, c’est le moment idéal pour les fans de se sentir proches de leurs artistes préférés.