Bono partage une nouvelle chanson «Que ton amour soit connu»

Le chanteur et activiste de longue date de U2, Bono, a partagé une nouvelle chanson sur les réseaux sociaux intitulée «Let Your Love Be Known», dédiée aux Italiens en situation de verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus.

La chanteuse a publié la chanson sur les réseaux sociaux officiels de U2 mardi, accompagnée d’un message personnel d’encouragement:

“En ce jour de la Saint-Patrick, un petit morceau composé ici il y a environ une heure. Je pense que ça s’appelle «Laissez votre amour être connu», a-t-il dit avant de jouer la tendre ballade au piano.

Parallèlement à l’interprétation de la chanson, Bono a également partagé une note avec le peuple italien, écrivant: «Pour les Italiens qui l’ont inspirée… pour les Irlandais… pour quiconque qui fête la Saint-Patrick est dans une situation difficile et chante toujours. Pour les médecins, les infirmières, les soignants de première ligne, c’est à vous que nous chantons. “

Assis à son piano à Dublin, Bono envoie un message sérieux aux personnes qui souffrent en Irlande et à l’étranger.

«Oui, il y avait du silence, oui il n’y avait personne ici / Oui je marche dans les rues de Dublin, et personne n’était près / Oui je ne te connais pas, Non je ne pensais pas que je m’en fichais / Tu vis donc très loin de, juste en face de la place. “

Il fait ensuite référence à la vidéo virale des Italiens qui sont coincés en lock-out, se sérénant depuis leurs balcons.

“Chante et promets-moi que tu ne t’arrêteras pas, chante et tu n’es jamais seul / Chante comme un acte de résistance, chante avec ton cœur est renversé.”

Un jour où il y aurait généralement des milliers de personnes qui envahissent les rues et les pubs le jour de la Saint-Patrick, la République d’Irlande est actuellement en lock-out dans tout le pays pour aider à gérer la propagation du coronavirus. La fermeture officielle a commencé vendredi 13 mars et devrait durer jusqu’au 29 mars.

U2 a récemment terminé sa tournée anniversaire «The Joshua Tree», y compris un performance historique à Mumbai, Inde. La tournée a accueilli près de trois millions de personnes à travers le monde dans 66 spectacles en 2017 et 2019, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, ainsi que les toutes premières visites en Inde, à Singapour, en Corée du Sud et Les Philippines.

Leur dernière sortie officielle était Songs of Experience 2017, leur 14e album studio. Alors que le groupe avait initialement prévu un vinyle bleu transparent de 12 pouces en édition limitée de leur single «11 O’Clock Tick Tock» de 1980 pour le Record Store Day 2020, le report de RSD retardera également toutes les sorties associées.

