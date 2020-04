Booker T et les MGs emmènent les Beatles à Stax

Quand Les Beatles libéré Abbey Road, le 26 septembre 1969, il n’a pas rencontré l’admiration universelle. Certaines critiques étaient quelque peu critiques… même certains fans étaient confus. Cependant, le temps a été beaucoup plus doux, beaucoup venant reconnaître l’album comme un classique. Pour certains, il est considéré comme le meilleur travail des Beatles – notamment Booker T Jones, qui, avec The MGs, a rendu hommage à l’album d’Abbey Road sur leur album de 1970, McLemore Avenue.

Booker T, à 5500 miles de là, à Los Angeles, a donné une évaluation prémonitoire, en disant: «J’étais en Californie quand j’ai entendu Abbey Road, et je pensais que les Beatles étaient incroyablement courageux de laisser tomber leur format et de sortir musicalement comme ils l’ont fait. . Pousser la limite comme ça et se réinventer quand ils n’en avaient pas besoin. Ils étaient le meilleur groupe au monde mais ils se sont toujours réinventés. La musique était juste incroyable, donc je sentais que je devais lui rendre hommage. »

Écoutez McLemore Avenue sur Apple Music et Spotify.

En peu de temps, Booker T avait rassemblé Steve Cropper (guitare), Donald «Duck» Dunn (basse) et Al Jackson Jr (batteur) dans le studio pour commencer à travailler sur McLemore Avenue, un album de reprises d’Abbey Road. Ils ont partagé leur temps entre les studios Wally Heider à Los Angeles et Stax Recording Studio à Memphis, qui, bien sûr, est situé sur McLemore Avenue, au sud-est de la ville, en route vers l’aéroport.

L’album largement instrumental de Booker T & The MGs est audacieux, et si vous ne l’avez pas entendu, vous vous demanderez probablement: “Comment diable peuvent-ils s’en sortir?” Il témoigne de la musicalité du groupe qu’ils le font avec une facilité consommée sur trois medleys et une version autonome de George Harrison‘Something’, ce dernier sort en single pour promouvoir l’album.

‘Golden Slumbers’ commence le premier medley, et la beauté et la subtilité de l’orgue de Booker T vous disent qu’il s’agit de miel audio. Sur «Here Comes The Sun», il y a des nuances de Hammond maestro Jimmy SmithJoue jazzy. “The End” a Cropper très en évidence, et il y a même une petite influence reggae sur “Carry That Weight”.

On peut dire que le point culminant de l’album est le mélange de clôture composé de «Sun King» / «Mean Mr Mustard» / «Polythene Pam» / «She Came in Through The Bathroom Window» / «I Want You (She’s So Heavy)». Il y a un merveilleux clin d’œil à la propre prouesse instrumentale des Beatles sur “ Sun King ”, qui met également en évidence le jeu habile de Booker T Hammond, avant que les tambours d’Al Jackson annoncent “ Mean Mr Mustard ”, suivi du brillant travail de guitare de Cropper sur “ Polythene Pam ”, qui continue sur “Elle est entrée par la fenêtre de la salle de bain”. Tout se termine avec “I Want You (She’s So Heavy)”, et quand il atteindra son apogée, vous aurez oublié que ces chansons avaient à l’origine des paroles.

N’oublions pas non plus qu’au moment de l’enregistrement de Revolver, les Beatles se renseignaient sur l’enregistrement dans les studios Stax de Memphis. Ils étaient impatients d’obtenir un son plus funky pour certains enregistrements, et sur McLemore Avenue, vous avez une idée de ce qui aurait pu être.

Il ne serait pas tout à fait exact d’appeler McLemore Avenue un record d’hommage, mais c’est peut-être l’ultime hommage en ce qu’il prend ce qui est une œuvre de génie et vous fait oublier qu’il ne s’agit pas simplement d’un brillant remaniement d’idées au sein de la structure mélodique. des chansons. L’avenue McLemore est une œuvre d’art qui se distingue par son mérite. Essayez d’écouter, seul, dans le noir, assis entre les enceintes… c’est comme être là.

Est-ce que Abbey Road est le meilleur album des Beatles? Peut-être, et McLemore Avenue est sans doute la meilleure heure pour Booker T & The MGs.

Écoutez le meilleur de Stax Records sur Apple Music et Spotify.