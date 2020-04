Boomtown 2020 est-il annulé? Voici ce que vous devez savoir – HITC

Un certain nombre de festivals ont fait l’annonce redoutée, mais Boomtown 2020 est-il annulé?

C’est toujours bien d’avoir quelque chose à espérer.

Pour beaucoup d’entre nous, ce sont les vacances, les anniversaires, les films et bien sûr les festivals de musique. Sans doute, rien de tel que de préparer un sac à dos et de se rendre dans un champ avec vos amis pour un week-end d’actes live incroyables.

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux excellents nouveaux festivals apparaître, les favoris de la firme étant toujours aussi forts.

Cependant, en raison de la pandémie actuelle, beaucoup annoncent des annulations cette année.

Les goûts de Glastonbury, Latitude, Download et Isle of Wight ont déjà fait l’annonce, et bien que les décisions n’aient pas été prises à la légère, c’est pour le bien des artistes, des travailleurs et des festivaliers.

Boomtown a-t-il emboîté le pas?

Boomtown 2020 est-il annulé?

Oui, Boomtown a été annulée et ne se poursuivra plus à la date précédemment confirmée du mercredi 12 août 2020.

Le jeudi 30 avril, les organisateurs ont publié une mise à jour sur le site Web qui se lit comme suit: «Nous espérons que tout le monde se porte aussi bien que possible en ce moment, en envoyant tant d’amour et de solidarité à tout le monde, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes profondément attristés d’annoncer que nous ne poursuivons plus Boomtown 2020 et que le prochain chapitre aura lieu du 11 au 15 août 2021. »

«Au cours des derniers mois, nous avons suivi de près les conseils d’experts du monde entier et pris en compte les délais nécessaires pour planifier et organiser l’événement en toute sécurité. De plus, nous avons récemment tenu des consultations étroites avec les agences locales et les services d’urgence pour mieux comprendre l’effet d’entraînement des pressions actuelles sur ces services vitaux. Cela nous a amenés à la décision que Boomtown 2020 ne se poursuivra plus. »

Ce n’était certainement pas une décision prise à la légère: «Nous savons que tous ceux qui assistent à Boomtown, qu’ils travaillent, jouent ou explorent, seront également dévastés par cela, et pour cela, nous sommes vraiment désolés, mais nous espérons que tout le monde comprendra que cela la décision a été prise avec la sécurité de chacun au premier plan de nos esprits. »

Boomtown 2020: billets et remboursements

Bien sûr, de nombreux festivaliers s’interrogeront sur les remboursements en ce moment.

Heureusement, ils ont fourni une ventilation des options: «Tous les détenteurs de billets à tempérament ont maintenant un congé de paiement jusqu’à nouvel ordre. Tous les billets (y compris les billets à tempérament partiellement payés) pour l’événement 2020 seront directement transférés à l’événement 2021 – si vous souhaitez soutenir le festival et revenir l’année prochaine, vous n’avez rien à faire – à part s’asseoir de retour et je me sens incroyable d’aider Boomtown à survivre! “

Suite: «Tous les détenteurs de billets recevront un e-mail directement de TicketSellers d’ici la fin mai avec des instructions sur ce qu’il faut faire ensuite. Si vous souhaitez demander un remboursement, la fenêtre pour le faire sera à partir du moment où vous avez reçu l’e-mail en mai 2020 jusqu’au 16 août 2020. Les remboursements seront traités et émis à partir de septembre 2020. »

Nous sommes sûrs que beaucoup seront ravis de le laisser passer à 2021, mais cela vaut vraiment la peine de se rendre sur le site Web et d’avoir un défilement si vous avez d’autres questions, car il y a beaucoup plus d’informations.

