Boosie Badazz plaide coupable à des accusations de drogue et d’armes à feu: rapport

En avril 2019, le rappeur de Louisiane Boosie Badazz a été arrêté pour possession de drogue et d’armes dans le comté de Coweta, en Géorgie. Il a par la suite été accusé de possession de stupéfiants de l’annexe I, de possession de marijuana, de possession d’une arme à feu lors de la perpétration d’un crime et de non-respect de la voie. Maintenant, selon le rapport de TMZ, le rappeur a plaidé coupable de possession de marijuana – un accord de plaidoyer qui garantit qu’il ne purgera aucune peine de prison.

Les procureurs auraient abandonné les accusations de possession d’une substance contrôlée et de non-respect de la voie, selon des documents consultés par TMZ. Alors que Boosie évitera toute peine de prison pour l’incident, il obtiendra six mois de probation et devra payer une amende de 1000 $, comme le rapporte TMZ.

L’arrestation de Boosie a eu lieu le 8 avril, après qu’un député a dit avoir vu “un Dodge Charger blanc dévier de sa voie et presque balayer un véhicule”, avait initialement rapporté le Newnan Times-Herald. Un sergent du bureau du shérif du comté de Coweta a arrêté Boosie et a prétendu sentir la marijuana.

