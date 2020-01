Bose ferme tous ses magasins de détail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie

Bose fermera tous ses magasins de détail en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie. Les ventes en ligne ont joué un rôle important dans la décision de Bose.

La société affirme que ses écouteurs, haut-parleurs et autres produits sont généralement achetés en ligne. En conséquence, des centaines d’employés seront licenciés au cours des prochains mois.

Le premier magasin de détail de Bose a ouvert ses portes en 1993, avec de nombreux emplacements dispersés à travers les États-Unis. Bose a utilisé les magasins de détail pour présenter la gamme de produits de l’entreprise et proposer des unités de démonstration aux clients potentiels.

Bose est basée à Framingham, dans le Massachusetts, et est une entreprise privée. Ils ne révèlent pas combien d’employés seront touchés par cette décision de vider le commerce de détail.

Colette Burke, vice-présidente des ventes mondiales de Bose, affirme que les magasins de détail ont survécu à leur utilité.

«À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de parler des systèmes de divertissement à domicile», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin ⁠ – et nous faisons la même chose maintenant.»

Les magasins Bose dans les quatre pays commenceront à fermer au cours des prochains mois. Un porte-parole a confirmé qu’au moins 119 magasins étaient touchés par la fermeture. Bose gardera ses magasins ouverts en Corée du Sud, en Chine et en Inde pour le moment.

La société affirme également qu’elle offre une aide au reclassement et une indemnité de départ aux employés concernés. Les détails de ces programmes resteront confidentiels. Les produits Bose peuvent toujours être achetés dans d’autres magasins de détail comme Best Buy, Target, Amazon et Apple Stores à travers le pays.

Le lèche-vitrine chez Best Buy sera toujours plus attrayant pour le consommateur moyen qu’un magasin de niche. La décision de Bose est probablement logique, car l’immobilier commercial semble sur le point d’imploser.