Boston Calling 2020 annulé | Pitchfork

Boston Calling 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisateurs du festival ont annoncé la nouvelle aujourd’hui. «Nous avons le cœur brisé; cependant, la santé et la sécurité de notre public, des artistes, des partenaires, des vendeurs, des premiers intervenants et du personnel sont de la plus haute importance pour nous, et nous avons estimé que c’était la seule voie acceptable pour aller de l’avant », indique le communiqué. Les détenteurs de billets auront la possibilité d’un remboursement complet ou de billets pour Boston Calling 2021.

Les Foo Fighters, les Red Hot Chili Peppers et Rage Against the Machine devraient être les manchettes de Boston cette année. La programmation comprenait également Run the Jewels, Brittany Howard, le 1975, Jason Isbell, Noname, et plus encore. Le festival a promis 10 000 $ de dons au Boston Artist Relief Fund et au Cambridge Artist Relief Fund.

Lisez la section Overtones de Jayson Greene «Une ode à la musique en direct dans un temps de silence».

