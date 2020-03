Bpmd Feat. Bobby ‘Blitz’ Ellsworth, Mike Portnoy, Phil Demmel et Mark Menghi: le premier album sera publié via Napalm

BPMD – le nouveau mastodonte du heavy metal avec le chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth (OVERKILL), le batteur Mike Portnoy (LES CHIENS DE LA CAVE, SONS OF APOLLO), bassiste Mark Menghi (ALLEGIANCE METALLIQUE) et guitariste Phil Demmel (LA VIOLENCE, ex-TÊTE DE LA MACHINE) – a signé un contrat mondial avec Napalm Records.

Les membres de BPMD s’est réuni pour la première fois à l’été 2019 avec un seul objectif en tête: rendre hommage à certains de leurs morceaux de rock classiques préférés, leur donner leur propre touche lourde et s’amuser. Nous pourrions tous utiliser un peu de plaisir, et c’est ce que BPMD est là pour offrir – une fête sur la cire réalisée par certains des plus grands talents musicaux du monde!

Menghi dit: “Nous sommes très excités par notre premier BPMD record. L’été dernier, j’ai été inspiré et j’ai eu cette idée folle et nous y voilà, pas même un an plus tard, et cela verra le jour en ces temps très éprouvants. La planète a besoin de quelque chose pour se sentir bien, et je pense à 100% que ces morceaux feront l’affaire. Attachez-vous et faites place à BPMD… “

Blitz ajoute: “Le BPMD les sessions étaient très amusantes. Ils nous ont tous ramenés à nos racines et même à nos racines. Au fur et à mesure de son développement, nous avons tous réalisé que c’était quelque chose de spécial, tout comme Napalm Records, avec une seule écoute. “

BPMD fera ses débuts en direct au Bulldozer Bash 5 à Old Bridge, New Jersey, le samedi 30 mai. L’événement, qui aura lieu à Old Bridge Elks Lodge, est un spectacle-bénéfice pour amasser des fonds pour la Fondation Old Bridge Militia, une fondation caritative 1001 sans but lucratif à 100%. Les détails du salon seront annoncés prochainement.

En janvier dernier, Demmel Raconté “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” sur BPMDle premier album à venir: “Ce sont tous des reprises de groupes américains des années 70. Ça s’appelle «American Made», [and it’s got songs from] ZZ TOP, LYNYRD SKYNYRD, JAMES GANG, AEROSMITH, GRAND FUNK RAILROAD – toutes ces reprises que nous avons modernisées et pas vraiment écrasées, mais nous en avons fait des versions en métal. Et nous pensons avoir peut-être trouvé un label chez nous, et nous cherchons à publier le record ici probablement à la fin du premier trimestre, peut-être au début du deuxième trimestre. Tout est en l’air en ce moment. “

Interrogé sur l’idée de faire un LP de reprises rock des années 1970, Demmel m’a dit: “Mark Menghi fait. Il a dit qu’il était autour de son feu de camp en train d’écouter un SKYNYRD chanson, et il est tout, “Hé, je veux enregistrer ça et avoir des gars.” Et il nous a appelés. Je me suis envolé pour Portnoychez nous, et nous avions les chansons que nous avions choisies. Chacun de nous en a choisi deux, puis nous avons eu deux chansons qui étaient en quelque sorte des choix de groupe que nous devions faire. Et nous nous sommes envolés pour Portnoymaison de Pennsylvanie. J’ai volé en une journée, j’ai fait des morceaux, j’ai volé le lendemain, je suis rentré chez moi et j’ai enregistré des pistes de guitare et des solos en une journée. Et les gars ont fait leurs autres morceaux. Nous l’avons fait assez vite. “

Pressé de nommer sa chanson préférée de “American Made”, Demmel a dit: “Je vais devoir dire … Il y a une piste de couchette. C’est un BLUE ÖYSTER CULT chanson appelée ‘Tattoo Vampire’ que j’ai choisi. Et Buck Dharma de BLUE ÖYSTER CULT effectivement joué sur la chanson. Et ça a une sorte de sensation punky. Parce que la piste originale est une sorte de rock and roll, mais Menghi ou Portnoy eu cette idée d’en faire une sorte de RAMONES ressentir. Nous l’avons donc ramassé. Donc, ‘Tattoo Vampire’ est mon préféré.”

L’année dernière, Demmel Raconté Bax Music que le BPMD l’expérience d’enregistrement a marqué la première fois qu’il a suivi des guitares rythmiques en 13 ans. “Dans TÊTE DE LA MACHINE, Robb [[Flynn]suivait tous les rythmes après «Le noircissement», ou à peu près pendant «Le noircissement» “, a-t-il dit.” Et c’était excitant pour moi de pouvoir être le seul guitariste à suivre les rythmes et à faire tous les solos. “

Ellsworth Raconté Underground’s Voice que sa collaboration avec Demmel, Portnoy et Menghi était “un projet amusant. C’était une sorte de projet de loisir d’été”, a-t-il dit. “Nous avons pris des groupes américains qui ont été créés dans les années 70 et avons approfondi l’approche. GRAND FUNK [[CHEMIN DE FER]c’est “[We’re An] American Band ‘; MONTAGNE; CACTUS; BLUE ÖYSTER CULT. Nous mettons le TÊTE DE LA MACHINE, SONS OF APOLLO, ALLEGIANCE METALLIQUE, OVERKILL tourner sur le tout. C’est un projet sympa. “

Demmel, Portnoy, Ellsworth et Menghi précédemment joué ensemble dans ALLEGIANCE METALLIQUE, le collectif des stars ancré par Menghi, Portnoy, MEGADETHc’est David Ellefson et TESTAMENTc’est Alex Skolnick. En plus de leurs apparitions semi-fréquentes avec le groupe, Demmel joué sur trois pistes sur ALLEGIANCE METALLIQUE2015 éponyme débuts, tandis que Ellsworth contribué des voix à une chanson sur l’effort de deuxième année 2018 du projet, “Volume II: Power Drunk Majesty”.

Crédit photo: Scott Diussa

Journée incroyablement productive accrochant et brouillant avec ces garçons … travaillant sur quelque chose de très kewl … des détails à venir …



#phildemmel #markmenghi #getonsocialmediabobbyblitz?

Publié par Mike Portnoy le lundi 22 juillet 2019