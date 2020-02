Brad Gillis signe un nouvel accord avec Night Ranger: «Nous allons commencer à enregistrer des idées et à brouiller très bientôt», déclare Brad Gillis

Antérieur à NIGHT RANGERdu 7 février à Chicago, Illinois, guitariste Brad Gillis parlé avec MusiciansChannel.com. La conversation complète est visible ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la prochaine tournée du groupe avec Sammy Hagarc’est LE CERCLE et SERPENT BLANC:

Brad: “C’est une réunion avec tout le monde. Reb [[Plage, SERPENT BLANC guitariste]était avec NIGHT RANGER pendant environ un an, et Joel [[Hoekstra, SERPENT BLANC guitariste]était avec nous depuis sept [or] huit ans. Maintenant, bien sûr, nous avons Keri Kelli, et Reb et Joel [are] dans SERPENT BLANC. Tout le monde connaît tout le monde dans cette entreprise. Ce qui est génial, c’est que dans la journée, au début des années 80, Sammy nous a pris sous son aile pour la «Amenez-le au peuple» tour. Nous avons fait, comme, 13 spectacles, et c’est juste que nous avons commencé à sortir de la boîte. [Legendary San Francisco promoter] Bill Graham était derrière nous, et depuis lors, nous avons rejoint Sammy sur les spectacles ici et là. Nous venons de faire deux ou trois semaines avec lui l’année dernière, et maintenant nous avons 40 [shows]. “

Sur LE CERCLE:

Brad: “Vic [[Johnson, guitariste]est un si grand joueur. Le gars le plus gentil du monde, mais un si bon groupe. Un groupe amusant. Ils passent tous un si bon moment, et mec, ces gars-là aiment toujours boire. Nous verrons comment ils sont cette course, mais Sammy eu une nouvelle tequila [on last year’s tour], et tout le monde y plongeait. Sensationnel. Je ne peux pas personnellement faire quelques coups de tequila et jouer sur scène sans être trop heureux, mais parfois nous en faisons un. “

S’il s’attendait NIGHT RANGER avoir une telle longévité:

Brad: “Non, je pense que je le ferais, mais peut-être pas avec le même groupe, parce que les groupes entrent et sortent – ils ont leur apogée, tout le monde veut se ramifier et faire ses trucs en solo, certains le font et certains ne le font pas. Alors LA, toute la scène s’est écrasée quand NIRVANA est sorti au début des années 90. Tous les guitaristes de L.A. déménageaient tous à Nashville pour aller au pays, et tout le changement de tout se passait, mais nous avons traversé la tempête … Nous l’avons tué depuis. “

Sur Keri Kelli:

Brad: “Nous nous assurons en quelque sorte que nous sommes tous les deux sur notre jeu – le bon échauffement avant le spectacle, en passant en revue les harmonies et en nous assurant que tout est parfait pour le spectacle. Keric’est super. Il a une super attitude, une grande personnalité. Toujours debout – je ne l’ai jamais vu déborder. Il résiste à toute tempête qui le frappe. Ce qui était si cool était il y a quelques années, nous faisions du soundcheck et il maîtrisait chacun des originaux Jeff Watson lèche, mais une chose qu’il ne maîtrisait pas était la technique à huit doigts. Nous avons eu quelques semaines de congé et nous faisions un soundcheck [before] jouer cette nuit-là, et j’ai dit:Keri, ce serait cool si vous appreniez la technique des huit doigts », et j’ai souri en quelque sorte. «D’accord, frère. Je vais m’y mettre. J’ai pensé: “Ouais, d’accord.” Deux semaines plus tard, nous nous réunissons pour faire le soundcheck pour le prochain concert après notre pause, et il me regarde avec un grand sourire et dit: “ Allez, faisons “[You Can Still] Rock In America ‘. ‘ J’ai pensé: “Il a appris le solo.” Il est allé là-haut et a tout fait, mec. [Now] il le fait tous les soirs. Tout ce que vous entendez, entre Jack [[Lames]et Kellyc’est[[Keagy]les voix principales et les solos principaux, tout est à peu près vrai à former lorsque nous jouons en direct. Et nous adorons jouer en direct – nous mettons encore 110%. “

Sur son album solo in-the-works:

Brad: “J’ai terminé quelques chanteurs de plus avec Gary Moon – bon chanteur; voix basse et sanglante … Je prends mon temps parce que nous tournons. J’ai remixé et arrangé des choses, et j’ai un morceau de plus que je viens de terminer et qui est définitivement viable pour le disque … En ce moment, j’ai fini à 90%. Nous avons quelques semaines de congé [soon], et j’essaierai de tout finir ensuite et de commencer à élaborer un plan de match pour la maison de disques et comment le diffuser. C’est un tout nouveau monde avec le numérique. Je dois vraiment être intelligent dans la façon de le faire et ne pas jeter un disque et le faire simplement passer par-dessus l’épaule. Je veux que les gens l’entendent. “

Sur NIGHT RANGERl’avenir de:

Brad: “Nous venons de conclure un nouveau contrat de disque, nous allons donc commencer à enregistrer des idées et à brouiller très bientôt. Nous parlons de 2021 pour cela, puis bien sûr, les 40 + avec Sammy et SERPENT BLANC. Nous avons eu une offre pour aller en Europe GUNS N ‘ROSES au Festival de rock suédois. Ils veulent de nous, donc je pense que nous allons prendre ça … Ça va être une bonne année. “

NIGHT RANGERle plus récent album studio, “Ne te retourne pas”, est sorti en 2017 via Frontiers Music Srl. La tournée estivale du groupe avec LE CERCLE et SERPENT BLANC débute le 9 juillet à West Palm Beach, en Floride.