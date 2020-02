Brandi Carlile nommée ambassadrice du Record Store Day 2020

Brandi Carlile a été nommée ambassadrice du Record Store Day 2020. Elle est la dernière d’une série d’artistes sélectionnés par les organisateurs de RSD pour représenter l’événement annuel, qui tombe le 18 avril de cette année. Parmi les anciens artistes qui seront nommés ambassadeurs, citons Pearl Jam (2019), Run the Jewels (2018), Saint-Vincent (2017) et Metallica (2016).

“Les Twins et moi n’avons jamais fait d’album que nous n’avions pas l’intention de faire dans un magasin de disques indépendant”, a déclaré Carlile dans un communiqué, faisant référence à ses collaborateurs de longue date, Tim et Phil Hanseroth. «Merci beaucoup d’avoir reconnu cet amour en moi et les jumeaux et de nous avoir donné cette opportunité. Nous ne vous laisserons pas tomber. “

Le dernier album de Carlile, By the Way, I Forgive You, est sorti en 2018. Elle a récemment fait une apparition aux Grammy Awards 2020, où elle s’est produite aux côtés de Tanya Tucker. (Carlile a coproduit While I’m Livin ‘, nominé aux Grammy Awards pour Tucker.)

.