Brandon Flowers des Killers a dit qu’il n’écouterait pas la musique de Morrissey devant ses enfants

Il est arrivé à beaucoup d’entre nous qu’un de nos artistes préférés ait déjà fait ou dit quelque chose qui s’écarte simplement de notre façon de penser. Que ce soit dans un domaine religieux, politique ou juridique, il ne fait jamais défaut que cette idole à la seule heure se révèle être quelqu’un avec qui vous ne vous identifieriez jamais. Eh bien, cela est arrivé au leader de The Killers, Brandon Flowers avec Morrissey. Le chanteur de 38 ans a révélé qu’il refusait d’exposer ses enfants à la musique du Britannique en raison de ses opinions politiques.

Dans une nouvelle interview réalisée pour le journal Sunday Times, quand on a demandé à Brandon Flowers s’il était capable de séparer le talent artistique de Morrissey de ses vues controversées, la star de Killers a déclaré: “Il est difficile de le séparer d’eux et je ne jouerai pas sa musique devant mes enfants”. Il a poursuivi: «Mais choisissez une chanson! Choisissez «Ce qu’elle a dit». Si “What She Said” apparaissait à la radio avec mes enfants, je ne le changerais pas. “

Pour terminer son opinion sur Morrissey, Flowers se situait quelque part entre les deux: «C’est toujours une chanson incroyable, donc je ne suis pas assez sérieux pour changer la saison. Je ne suis pas d’accord avec lui, mais je ne vais pas brûler mes disques The Smiths ou quoi que ce soit. “.

Parlant de l’apparence surprise du guitariste des Smiths Johnny Marr lors du set Killers à Glastonbury 2019, Brandon a réfléchi: “Je ne pense pas que Marr devrait s’arrêter à cause de Morrissey, donc je ne le regrette pas.”.

Ces dernières années, Morrissey s’est aligné politiquement sur l’extrême droite, en 2019, il a publiquement soutenu le parti anti-islam et anti-immigration pour la Grande-Bretagne et a déclaré que “Tout le monde préfère sa propre race”.

Pendant ce temps, Brandon Flowers a également révélé dans l’interview qu’il voulait que sa musique reflète où il en était dans sa propre vie à l’époque. Il a expliqué: «Je suis fier des choses que j’ai faites auparavant, mais je n’ai plus 20 ans. Je ne le suis pas. Et je n’aime pas l’idée de m’en tenir à une branche juste parce que c’est ce qui vous a rendu célèbre. Je me suis donc demandé si ces nouvelles chansons pouvaient me soutenir dans la quarantaine. Je le dis sérieusement. Je veux continuer ».