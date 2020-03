Brandon Flowers rejette la démo de Blossoms pour The Killers

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons reçu une nouvelle intéressante qui confirmait que Blossoms, le groupe de rock indépendant britannique, préparait des démos pour The Killers pour voir s’ils pouvaient faire partie de leur nouvel album. Cela a été discuté dans une interview pour BBC 1 quand ils ont sorti la soupe de la nouvelle chanson qu’Ogden a écrite à Brandon Flowers. Là, ils ont confirmé qu’il avait une chanson en cours intitulée “God-Sized Problem”, avec Flowers à l’esprit. Il s’avère qu’une fois la démo terminée et envoyée, Flowers a répondu qu’il l’aimait bien, mais qu’il ne pense pas que ce son soit parfait pour The Killers pour le moment.

Cela a été discuté par le groupe britannique à NME. Là, ils ont révélé que Blossoms avait donné à Flowers une démo d’une chanson “lente et froide” appelée “God-Sized Problem” parce qu’ils pensaient que ce serait parfait pour leur groupe. Cependant, ils sont tombés sur une réponse rare et même humoristique du leader du groupe de Las Vegas.

Brandon Flowers a ouvert son courrier électronique et a répondu en disant qu’il l’aimait, mais que ce n’était pas la bonne chose pour ce qu’il cherchait. Le chanteur de Blossoms, Tom Ogden, a déclaré que sa réponse par courrier électronique contenait des questions, notamment: “Quelle est l’ambiance du chanteur? Qu’est-ce qui écoute et qui le nourrit? “. Commentant la réponse de Flowers, Ogden a déclaré avec optimisme: “(Nous) avons répondu à un e-mail, donc je vais le prendre!”.

Blossoms est plus que prêt à soutenir The Killers lors de sa prochaine tournée au Royaume-Uni. Les dates devraient commencer fin mai et sont toujours en cours pour le moment. Seul le temps nous dira si ces concerts auront lieu ou s’ils devront également être annulés en raison de la pandémie de coronavirus. Déjà là, et avec la proximité qu’ils auront lorsqu’ils monteront sur la même scène, Ogden pourra demander directement à Flowers ce que sa chanson manquait pour pouvoir entrer dans la discographie de The Killers.