Breaking Benjamin annonce une tournée d’été 2020 avec Bush, Theory Of A Deadman, Saint Asonia

À la suite de la récente clôture de leur tournée nord-américaine en co-titre avec KORN, bande multiplatine BRISER LE BENJAMIN ont annoncé leur tournée d’été 2020 aux États-Unis. Produit par Live Nation, le trek, qui débute le 15 juillet avec un invité très spécial BUISSON aussi bien que LA THÉORIE DE L’HOMME MORT, SAINT ASONIA et Marques de Cory, comprendra des arrêts à Jones Beach, Hartford, Saint-Louis, Dallas, Tampa, Phoenix, Nashville, Las Vegas et Irvine, pour n’en nommer que quelques-uns.

Forfaits et billets VIP pour BRISER LE BENJAMIN les membres du fan club seront disponibles aujourd’hui à partir de 12 h. heure locale. Envoyez “SUMMER2020” au 844-626-3736 pour une prévente exclusive demain, ou réservez vos billets pendant les autres options de prévente. Les billets seront mis en vente au grand public à partir de ce vendredi 6 mars à 10 h, heure locale, au LiveNation.com.

Billets pour BRISER LE BENJAMINLa tournée estivale sera également disponible via Live Nationc’est “Ticket To Rock” promo, un billet pour plusieurs spectacles comprenant l’entrée à d’autres tournées d’été, y compris KORN et FOI PLUS, PERTURBÉ, NŒUD COULANT et MEGADETH et AGNEAU DE DIEU. Billets pour applicables “Ticket To Rock” les marchés lancent aujourd’hui à 12 heures heure locale.

En janvier dernier, BRISER LE BENJAMIN libéré “Aurore”, une collection de versions repensées des plus grandes et des plus populaires chansons du groupe et une nouvelle chanson, “Loin”, avec Scooter Ward de DU FROID. “Aurore” comprend également des invités spéciaux Lacey Sturm (ex-PAGE DE GARDE), Michael Barnes (ROUGE) et Spencer Chamberlain (SOUS SERMENT), pour n’en nommer que quelques-uns.

Parler de “Aurore”, BRISER LE BENJAMINfondateur / leader Ben Burnley avait ceci à dire: “‘Aurore’ est une collection de certaines des chansons préférées de nos fans ainsi que les nôtres. Nous voulions prendre des chansons qui signifient quelque chose d’important pour eux et les réimaginer avec une nouvelle vie. “

Il a également adressé directement BRISER LE BENJAMINbase de fans, en disant: “Nous espérons ‘Aurore’ vous apporte la nostalgie de la première fois que vous avez ressenti quelque chose en écoutant notre musique, d’une manière nouvelle. Que ce soit un moment ténébreux ou brillant dans votre vie, nous espérons que vous regarderez en arrière à ce moment de votre vie et réaliserez que vous avez réussi.

“Merci de vous joindre à nous sur la route de ‘Aurore’. Nous avons un long chemin à parcourir.”

