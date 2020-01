Breaking Benjamin Frontman: “ J’ai regardé Korn avant d’avoir quelque chose dans la vie ”

BRISER LE BENJAMIN fondateur / leader Ben Burnley a récemment été interviewé par Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat via le SoundCloud widget ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

À la sortie de “Aurore”, une collection de versions repensées des plus grandes et des plus populaires chansons du groupe:

Ben: “Nous avons des invités là-bas, beaucoup de chanteurs invités. Ce sera certainement quelque chose que les gens n’ont absolument jamais entendu auparavant.”

Pour savoir si ses chansons prennent un nouveau sens au fil du temps:

Ben: “Oui, ils le font. Les gens essaient toujours de me demander de quoi parlent les chansons. Honnêtement, je ne sais pas. Les paroles et la musique et des trucs comme ça, ça me vient. Ça m’arrive. pour y arriver, je le ferais tout le temps. [say], “D’accord, en ce moment je vais écrire une chanson qui va être à ce sujet.” Je n’ai jamais fait ça. Je ne peux pas faire ça. J’écris juste quand ça arrive et je laisse simplement couler. À la fin de la chanson, quand tout sera fait, je l’écouterai comme n’importe qui d’autre, et alors ça aura un sens pour moi. Nous venons de sortir ‘Loin’ et un de mes amis m’a envoyé un lien vers un Youtube chose pour ça et je faisais juste défiler parce qu’il voulait que je lise un des commentaires – je ne me souviens pas ce que c’était, mais je faisais juste défiler tous les commentaires et c’était vraiment cool de voir combien de personnes ont pris le chanson de combien de façons différentes. Et si je m’assois là et que je leur dis de quoi je pense, alors ils n’auront pas… cela ne se produira pas. J’adore ça de la musique. J’adore que ce soit une chose pour toi, c’est pour quelqu’un d’autre ou pour ce gars ou cette personne ou quoi que ce soit. Je pense que c’est probablement l’une des choses les plus cool de la musique et de l’écriture de chansons. “

Sur les spectacles acoustiques du groupe:

Ben: “Nous essayons toujours de lancer la tournée acoustique dans tout ce que nous faisons à tout moment – qu’il y ait un enregistrement acoustique ou non, nous essayons toujours de faire de la tournée acoustique. Cela nous maintient très serrés en tant que groupe – nous n’avons pas d’ordinateur en cours d’exécution, nous n’exécutons aucune piste, nous n’exécutons aucune piste de clic; nous jouons littéralement en direct, comme tout. Donc quand nous sortons et que nous jouons des tournées acoustiques, nous ne changeons pas les riffs ou quelque chose comme ça Nous les jouons exactement comme ils sont électriques, mais il n’y a rien à cacher derrière – il n’y a pas d’effets, il n’y a rien à cacher derrière. Nous utilisons la technologie sur scène, mais nous ne jouons sur aucune bande de nous-mêmes; tout est en direct, mais nous utilisons toujours la technologie, ne vous méprenez pas. Quand vous jouez acoustique, il n’y a pas de technologie là-bas. C’est dépouillé, donc vous devez rendre les choses vraiment serrées, vraiment, vraiment serrées. Alors quand nous revenons et nous jouer de l’électrique, quand je joue ce riff, c’est, comme, ‘Man, c’est tellement plus facile maintenant.’ Il est difficile de jouer des riffs sur une guitare acoustique. “

Sur DU FROID chanteur Scooter Ward‘implication de la nouvelle chanson “Loin”:

Ben: “Scooter a été le dernier à pouvoir suivre avant que je ne manque de temps. J’ai essayé d’avoir des invités sur toutes les chansons, mais avec la programmation, je ne pouvais pas tout rassembler. Je voulais que ce soit l’objectif principal du disque, c’était d’avoir tous les invités. Scooter était le dernier. La chanson était déjà écrite; Je l’avais déjà écrit. Je le lui ai envoyé et je me suis dit: “Mec, je pense que tu vas avoir l’air si parfait là-dessus.” Et il l’a chanté et ça sonne bien. Mais c’était déjà écrit et il était le dernier à apporter sa voix. “

Sur la relation du groupe avec KORN, avec qui BRISER LE BENJAMIN est actuellement en tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord:

Ben: “C’est la deuxième fois que nous tournons avec KORN où nous jouons un spectacle plus long avec eux. Nous sommes ridicules KORN les fans de retour dans la journée. C’est surréaliste pour moi, même à ce jour, que je puisse leur parler. Sérieusement. Je les ai regardés avant d’avoir quoi que ce soit dans la vie, et c’est une chose idole. C’est comme une rencontre avec votre idole et cela ne disparaîtra jamais. [Bassist] Fieldy [[Reginald Arvizu]était en train de me raconter une histoire il y a quelque temps parce que je lui ai dit: ‘Mec, je ne peux pas m’en remettre que je traîne avec toi.’ Parce que je suis resté un peu avec lui et que je ne m’en remets toujours pas, et il a dit qu’il ressentait ça pendant un petit moment aussi avec MOTLEY CRUE parce que c’est ce qu’ils étaient pour lui, parce que c’est son époque. MOTLEY CRUE c’est pour eux KORN est pour moi dans le temps des choses. Nous y passons tous. J’ai tourné avec KORN un peu, mais je l’ai fait, je ne veux pas dire une «facturation égale» car nous ne serons jamais égaux à KORN – KORN est KORN, mais une sorte de chose plus élevée. J’ai ouvert pour KORN et tourné avec KORN avant, mais sur un emplacement beaucoup plus bas plusieurs fois, en fait. C’est cool. C’est cool de grandir en tant que groupe et de se rapprocher d’eux. C’est cool de les connaître depuis aussi longtemps que je suis honoré de les connaître, et juste d’en faire partie, et qu’ils nous ont demandé de le faire, ils nous ont avec eux, et j’arrive à voir KORN gratuitement tous les soirs. Pas un mauvais concert. “

“Aurore” comprend également des invités spéciaux Lacey Sturm (ex-PAGE DE GARDE), Michael Barnes (ROUGE) et Spencer Chamberlain (SOUS SERMENT), pour n’en nommer que quelques-uns.

Produit par Live Nation, BRISER LE BENJAMINtournée en co-titre dans 24 villes avec KORN a débuté le 23 janvier et comprendra des arrêts à Columbus, Green Bay, Portland et plus avant de se terminer le 1er mars.