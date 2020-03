Brenda Holloway Plus Smokey Robinson est égal à l’âme

Oiseau chanteur californien Brenda Holloway a gravi les échelons de Motown avec «Every Little Bit Hurts», le larmoyeur qui est devenu sa signature, lorsqu’il a atteint le n ° 3 R&B et la n ° 13 pop en 1964. Mais quand il s’agit d’une nouvelle chanson de Smokey Robinson, le départ mal avisé de Mary Wells de la hiérarchie Motown était son gain.

«Mary Wells a quitté Motown et elle était partie», a-t-elle déclaré plus tard dans The Complete Motown Singles Vol. 5. «Et Smokey était sans artiste, et si jamais vous voyez Smokey sans artiste, c’est comme une journée sans soleil. Il avait donc besoin de quelqu’un pour remplir cet espace et j’étais disponible, et j’ai essayé de ressembler à Mary Wells. »

Wells, de Robinson, a été enregistré par Wells avant son départ de Motown en mai 1964. La chanson est restée dans le coffre pendant huit mois jusqu’à ce qu’en janvier de la nouvelle année, Smokey enregistre les overdubs de Holloway et ajoute des cordes.

«Il faut connaître l’artiste pour les chanter. J’ai étudié Mary Wells », a-t-elle déclaré à LA Weekly en 2011.« J’ai été en sa présence. Tu sais ce que je dis? C’est la différence. Quand je chante ses chansons, je la sens. » Néanmoins, Brenda s’est rendu un mauvais service lorsqu’elle s’est décrite comme une simple sonorité de Wells, et le résultat a été un joyau atmosphérique qui claque des doigts.

«Est-elle du jazz? Est-elle évangélique? ”

“Mon problème n’était pas avec les autres filles”, a ajouté Holloway dans l’interview ci-dessus. «C’était avec moi. Ceux qui faisaient de l’argent étaient poussés par le label. Avec moi, ils essayaient de découvrir: «Est-elle du jazz, du gospel? Qu’est-ce qu’elle est?'”

“When I’m Gone” est entré dans les charts soul et pop aux États-Unis le 6 mars 1965, commençant au n ° 37 sur Hot Rhythm & Blues Singles et n ° 74 sur le Hot 100. Il est monté jusqu’au n ° 12 avec son public soul et n ° 25 du côté pop. Il a été suivi trois mois plus tard par une autre chanson et production de Smokey, également précédemment enregistrée par Mary Wells, qui méritait bien mieux que son pic R&B n ° 36 pour Brenda, «Operator».

‘When I’m Gone’ est sur The Motown Anthology de Brenda Holloway, qui peut être acheté ici.

