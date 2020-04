Brent Smith de Shinedown: «En ce moment, la chose la plus intelligente à faire est d’écouter les professionnels»

SHINEDOWN chanteur Brent Smith a parlé à Medium de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde et comment elle pourrait affecter les plans de tournée du groupe. Il a dit: “Nous sommes au milieu d’une année créative avec le groupe et nous étions en train de travailler en studio. Nous sommes venus chercher de l’air quand nous avons commencé à recevoir des SMS nous disant que nous devions commencer à regarder notre tournée. C’est quand nous avons commencé à regarder nos téléphones, les médias sociaux et les actualités et que nous nous sommes rendu compte que, depuis peu de temps, nous étions en studio, la merde avait frappé le ventilateur. La première chose que nous avons faite était de rester calme et d’essayer d’avoir une image globale de ce qui se passait. “

Il a ajouté: “Nous avions plus de 30 dates de tournées à faire cette année, dont beaucoup étaient prévues pour avril et mai. Notre agent de réservation a eu la prévoyance de savoir à quel point cela allait être grave et a reporté la tournée à août et Septembre. Nous sommes optimistes, mais pour l’instant, la chose la plus intelligente à faire est d’écouter les professionnels. “

Le mois dernier, SHINEDOWN atteint dans son coffre-fort pour rendre disponible une chanson inédite appelée “Atlas Falls”. La piste en bénéficiera Soulagement direct, une organisation d’aide humanitaire à but non lucratif qui travaille actuellement à fournir des équipements de protection individuelle et des articles médicaux essentiels, y compris des masques de protection, des gants d’examen et des blouses d’isolement, aux agents de santé américains et internationaux qui répondent au coronavirus (COVID-19). La chanson est maintenant disponible en téléchargement avec l’achat d’un T-shirt spécial. 100% des recettes iront à Soulagement direct, l’un des plus grands fournisseurs de ressources médicales humanitaires au monde dont la mission est d’améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence en mobilisant et en fournissant les ressources médicales essentielles nécessaires à leurs soins.

SHINEDOWN a passé une grande partie des deux dernières années à tourner pour soutenir son dernier album, “Attention ATTENTION”, qui est sorti en 2018.

