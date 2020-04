Brent Smith de Shinedown promeut une image corporelle positive en partageant un selfie non filtré

SHINEDOWN chanteur Brent Smith a partagé une nouvelle image non filtrée de lui-même afin de promouvoir une bonne estime de soi et une image corporelle positive.

Plus tôt aujourd’hui, Forgeron a pris son Instagram pour poster un selfie miroir dans lequel on le voit lever sa chemise pour révéler un énorme tatouage sur son ventre et le bas de sa poitrine.

Il a écrit dans un message d’accompagnement: “FAITES ATTENTION Petite histoire sur cette photo … Alors j’ai pris cette photo hier soir juste avant de m’endormir. Quand je me suis levé ce matin, et je l’ai regardé ça m’a énervé Maintenant, pourquoi cela m’a-t-il mis en colère?

“Il y a six semaines, comme beaucoup de gens dans le monde, je travaillais très dur, non seulement sur des projets artistiques mais aussi sur ma forme physique. J’étais très précis non seulement sur mes entraînements, mais aussi sur mon alimentation, et je commençais vraiment pour voir de sérieux gains dans la façon dont je me penchais. Avance rapide jusqu’à ce matin quand j’ai regardé cette photo. J’ai commencé à me battre, j’ai commencé à remettre en question mon authenticité, mon intégrité et ma façon de me présenter au monde. Comment puis-je aller en ligne et dire aux gens de s’entraîner, de passer à travers les murs et, pour s’améliorer quand je suis moi-même, je suis déçu de mon apparence. J’ai passé 20 minutes à passer par des filtres et différents angles de la façon dont j’étais va présenter cette photo à vous tous, afin que je puisse vous motiver à continuer à travailler dur sur votre santé physique. Et puis quelque chose de remarquable s’est produit, j’ai réalisé que je ne suis pas parfait. J’ai réalisé que moi-même j’aime beaucoup de gens traversent actuellement des moments très difficiles. Je sais que nous sommes tous Ted, confus, fou et juste droit PISSED OFF. Mais j’ai aussi réalisé que c’est OK d’avoir ces sentiments, mais ce qui N’EST PAS OK, c’est de laisser ces émotions définir qui vous êtes et ce dont nous sommes tous capables …

“Donc, avec tout cela, il y a #filtre sur cette photo. C’est qui je suis aujourd’hui, mais je suis encouragé par cette photo parce que je sais personnellement pour moi sur quoi je dois travailler. Je sais qui je suis à l’intérieur, et dehors, et je sais aussi que je suis tenace et déterminé à m’améliorer chacun, et tous les jours, #mind #body et #soul.

“Je veux que tout le monde sache que vous n’êtes pas seul, que nous sommes tous frustrés, que nous sommes tous tristes et que nous avons tous besoin de réponses, mais nous avons également besoin les uns des autres. Nous devons nous encourager les uns les autres, nous devons nous battre pour les uns des autres, nous devons nous aimer et nous motiver les uns les autres, car demain arrive et notre avenir est devant nous, et si nous travaillons VRAIMENT # ensemble, il n’y a rien que nous ne puissions pas réaliser.

“Restez MOTIVÉ et INSPIREZ-VOUS LES AUTRES #westandtall”

En 2013, Forgeron ouvert dans une interview avec le Los Angeles Times à propos de sa lutte de quatre ans contre la toxicomanie qui s’est terminée par l’arrêt de la cocaïne, des analgésiques et de l’alcool et la perte de 70 livres dans le processus. Forgeron a déclaré que les pailles finales étaient un avertissement de sa petite amie et une insulte à propos de sa circonférence à la télévision nationale. Forgeron expliquait à l’époque: “J’ai tourné pendant plus de 12 ans, et pour les deux premiers disques, j’étais accro à la cocaïne, à l’OxyContin et à l’alcool. Le coca et l’Oxy ont gardé mon poids. Mais pour le troisième album, j’ai arrêté les opiacés a commencé à avoir soif de sucre. Je buvais encore beaucoup d’alcool et j’ai commencé à faire le poids. “

SHINEDOWN apparu sur le “Aujourd’hui” montrer en 2009, où l’hôte Kathie Lee Gifford dit: “Au début, je pensais qu’il était Pain de viande. “

Forgeron a rappelé: “Ça m’a vraiment piqué. Je suis fan de Pain de viande mais elle ne parlait pas d’une comparaison musicale. Mon cœur est en quelque sorte tombé sur le sol – c’était comme si la performance n’avait même pas d’importance. “

Forgeron Raconté Le pouls de la radio Il y a près d’une décennie, il s’est toujours senti comme un artiste a la responsabilité d’être un modèle pour les fans. “Je n’ai jamais dit que nous étions des rock stars mais je dirai que nous sommes des modèles, car il y a beaucoup de gens dans le public qui vous admirent”, a-t-il déclaré. “Parfois, vous savez, c’est comme, vous trouverez cet enfant et ils veulent vraiment être vous, vous savez, ou être comme vous. Vous avez le devoir de leur montrer comment être un vrai artiste, être un vrai artiste, être un homme ou une femme. C’est un devoir sur vous-même que vous avez demandé, alors respectez-le, et respectez également les gens qui vous regardent. ”