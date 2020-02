Brent Smith espère que son nouvel album Shinedown sortira d’ici juin 2021

Plus tôt cette semaine, SHINEDOWN chanteur Brent Smith a parlé à “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, sur le projet du groupe de faire un suivi des années 2018 “Attention ATTENTION” album. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Nous terminons les dernières modifications sur le ‘Attention ATTENTION’ film majeur. Donc, cela est en train d’être créé en ce moment et arrive enfin dans le giron où nous nous préparons à le publier dans le monde, ce dont nous sommes extrêmement excités, car cela fait presque trois ans que cela se prépare. Mais en passant au prochain album, je dois attendre et voir ce qui se passe. On ne va pas vraiment commencer à l’écrire, je ne crois pas, qu’après la ‘Plongée profonde’ tournée, donc nous ne cherchons même pas à commencer “Shinedown VII”, la phase d’écriture, jusqu’à probablement fin mai, début juin de cette année. J’espère avoir un record d’ici juin 2021. Mais aussi moi et[[SHINEDOWN guitariste] Zach Myers, nous allons entrer dans le studio de Malibu pour travailler sur le deuxième opus d’un tout nouveau SMITH & MYERS record, qui devrait être publié en août de cette année – peut-être au plus tard en octobre. Mais on va faire un double album, donc on va faire 10 reprises, ou des hommages – comme on veut le dire – et on va faire, pour la première fois, 10 chansons originales, moi et Zach, pour ce projet. Nous avons donc beaucoup de créativité en ce moment. “

Il a poursuivi: “Mais pour répondre à la question[decequel’approchemusicaleetlyriqueduprochain[ofwhatthemusicalandlyricalapproachofthenextSHINEDOWN l’album va être]… Ce n’est pas facile de répondre, pour être honnête avec vous. L’univers me dira quand il sera temps de partir. Et en ce moment, il y a beaucoup de créativité en cours. Mais je n’ai pas de réponse juste cette seconde pour ce que va être “Shinedown VII”. Je ne pense pas qu’il soit encore temps de savoir ce que c’est. Mais quand il sera temps, ça me le fera savoir. “

SHINEDOWN a récemment décroché son seizième single n ° 1 sur le graphique Mediabase Active Rock et son quinzième single n ° 1 sur le graphique Billboard Mainstream Rock Songs avec sa chanson à succès “Attention ATTENTION”. Le groupe a maintenant égalé le record du plus grand nombre de numéros 1 sur ces deux tableaux.

Chacun de SHINEDOWNLes 26 singles consécutifs ont atteint le Top 5 du palmarès aérien Billboard Mainstream Rock Songs – une réalisation inégalée – et ils détiennent toujours le record du plus grand Top 5 de ce palmarès. “Attention ATTENTION” égalise également le groupe pour le deuxième plus grand Top 10 de ce classement. Aditionellement, “Diable” a été récemment certifié or par le RIAA.

SHINEDOWN a récemment été nominé pour deux iHeart Radio Music Awards, dont “Rock Song Of The Year” pour le hit rock n ° 1 “Monsters” et “Rock Artist Of The Year”. le iHeart Radio Music Awards diffusera Renard en direct de The Shrine à Los Angeles le 29 mars à 8 / 7c.

En avril, SHINEDOWN va lancer son “Shinedown: Deep Dive Tour”, une série intime de dates du printemps 2020 qui verra le groupe plonger dans son vaste catalogue pour effectuer une gamme de coupes profondes et de faces B avec ses plus grands succès. La visite comprendra des arrêts à Memphis, Houston, Austin, des soirées consécutives au House Of Blues à Dallas, San Francisco, Los Angeles sur le lieu légendaire The Wiltern, et plus encore. SHINEDOWN fera également des apparitions en tête d’affiche du festival à 98 Rockfest à Tampa, Anniversaire Earthday à Orlando, et Musikfest à Bethlehem, Pennsylvanie.

“Coup de fouet” diffusé les lundis et mardis soirs de 12 h 00 à 2 h 00 sur la station de radio de Los Angeles 95,5 KLOS. Le spectacle peut être entendu sur le KLOS site Web à 955klos.com ou vous pouvez écouter sur le KLOS canal sur iHeartRadio.



