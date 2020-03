Bret Michaels aimerait «sortir une nouvelle chanson de poison avant la tournée du stade»

Bret Michaels dit qu’il “aimerait” sortir un nouveau POISON chanson à temps pour la tournée d’été du groupe avec DEF LEPPARD et MOTLEY CRUE.

Lors d’une comparution hier (lundi 2 mars) le SiriusXMc’est “Nation du Tronc”, Michaels a été demandé s’il existe des plans pour POISON pour sortir de la nouvelle musique. Bret a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense qu’une chanson va être géniale. Je pense que nous le ferons, c’est sûr. Je sais Rikki [[Rockett, tambours]et j’ai; nous avons échangé des idées.

“Si vous me demandez, je voudrais juste faire un incroyable coup de pied – et quand je dis cela, je veux dire une nouvelle version, mais cette sensation de cela «Rien mais un bon moment», cette «Parlez-moi sale»“, a-t-il expliqué.” Juste une super chanson rock, juste quelque chose de très amusant à écrire, mais avec un refrain à gros crochet. Juste écrire une chanson comme ça serait incroyable – même si ce n’est qu’une seule pour commencer – et y aller et passer un bon moment à le faire. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait publier ce nouveau POISON suivre avant le lancement de “Le tour du stade”, Bret a répondu: “J’adorerais [get it out] avant ‘Le stade’ dates, et ce sera encore à voir si cela peut se produire. “

POISONLe dernier album de nouveaux morceaux était celui de 2002 “Hollyweird”. Un album de reprises, “Empoisonné”, suivi en 2007.

En 2018, POISON terminé le “Rien mais un bon moment” tour avec TRUC BON MARCHÉ et POP EVIL.

Il y a deux ans, POISON bassiste Bobby Dall a déclaré que le groupe “devrait” faire un nouvel album studio mais a affirmé qu’il ne savait pas si cela arriverait. “Je ne vais pas te raconter des conneries et dire qu’il y en a [new music] Dans le processus [of being made],” il a dit Tout ce qui déchire. “Est-ce que j’aimerais qu’il y en ait? Oui. Mais, c’est une question pour tout le monde d’avoir du temps. Tout le monde dans le groupe a d’autres engagements. Certains membres ont des enfants plus jeunes que d’autres. Donc entre ces deux problèmes, c’est difficile, et, vous savez , [there are] problèmes de santé que nous vieillissons. Faut-il faire un nouveau record? Oui définitivement. Mais cela arrivera-t-il? Je ne sais pas.”

Dans une interview de 2017, Rockett a reconnu qu’une partie de la raison pour laquelle le groupe n’était pas motivé à travailler sur de nouvelles musiques était le fait que les fans manifestent rarement leur intérêt à entendre du nouveau matériel joué en direct lorsque des groupes de rock classique partent en tournée. “Nous pourrions écrire la seconde venue de «Parlez-moi sale»et je ne sais pas si les gens veulent l’entendre ou non, et c’est frustrant; c’est vraiment “, at-il dit.”AEROSMITH a pu le faire, mais pas tout le monde. Je veux dire, même LES PIERRES QUI ROULENT ont eu des problèmes avec cela au cours des dernières années. Alors… je ne sais pas. Mais je pense qu’il est important de rester viable. Pour les «fans d’über», c’est toujours une très, très bonne chose. Et c’est pour cela que vous le faites – vous le faites pour vous, vous le faites pour les vrais fans, les vrais vrais fans. “

Plus récemment, Rockett a admis que lui et d’autres membres de POISON nourrir un certain ressentiment envers Michaels, dont les fréquentes tournées en tant qu’artiste solo ont amené le groupe à prendre une pause de cinq ans de la route.

“Je pense que nous devons nous éloigner les uns des autres et faire d’autres choses, mais en même temps, je pense qu’il a passé un peu trop de temps”, Rockett m’a dit. “Il y a certainement du ressentiment, mais pas du ressentiment comme je veux qu’il échoue. Je veux qu’il fasse le bien. Je veux juste POISON être important aussi, et je voudrais [him] mettre un peu plus d’énergie dans POISON. “

“Le tour du stade” débutera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les trois groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

