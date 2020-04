Bret Michaels de Poison dit que «la visite du stade« se produira »lorsque le temps de la santé sera venu»

POISON chanteur Bret Michaels dit qu’aucune décision n’a encore été prise concernant un éventuel report du groupe “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

La plupart des concerts et festivals de cet été ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Mais Michaels déclaré lors d’un entretien avec SiriusXMc’est “Le spectacle de Jenny McCarthy” jeudi 23 avril, aucun mot officiel n’a encore été prononcé sur “Le tour du stade” étant repoussé.

“Nous devrions tous en discuter en tant que groupes et tout le monde,” Bret a déclaré, faisant référence à la possibilité de reporter les dates. “Cela dépend des groupes, parce que vous avez aussi la vie de l’équipe, votre production – tous ceux qui voyagent avec vous. Et nous devrions tous prendre cette décision ensemble. Et je pense que vous le faites quand c’est bon et c’est sûr, parce que la première chose qui compte est la santé est le numéro un.

“Est-ce que j’aimerais faire [the tour]? Absolument “, a-t-il poursuivi.” Mais notre santé, la santé de l’équipage, la santé des fans, c’est la première chose. Et si nous devons le repousser…

“Mais pour répondre à votre question, oui, j’aimerais [do the tour], quand le moment de la santé est venu – quand nous savons que personne ne tombera malade et que nous pourrons aller là-bas et en apporter mille pour cent. “

BretLes derniers commentaires font écho à ceux de MOTLEY CRUE, qui a déclaré mardi que les producteurs de la tournée, Live Nation, n’avait pas encore pris la décision d’annuler la randonnée.

Plus tôt dans le mois, Panneau d’affichage publié une interview avec Tommy Lee dans lequel la MOTLEY CRUE le batteur a dit que “Le tour du stade” était “toujours un aller.” Lors de la conversation, qui a eu lieu le 1er avril, Lee a insisté: “Tout est encore à faire. Nous sommes tous en communication constante. Nikki [[Sixx, bassiste]et j’ai participé à plusieurs réunions de production. “

Lee a ajouté: “Au moment où toutes ces conneries apocalyptiques seront terminées, je pense que tout le monde sera de très bonne humeur pour sortir et passer le meilleur moment de tous les temps. Je le fais vraiment. J’espère que tout le monde reste à l’intérieur, et nous pourrons obtenir une putain de prise sur cela et revenir aux gens qui ont une vie normale. “

“Le tour du stade” devrait débuter le 18 juin à Jacksonville, en Floride. Le trek de 31 dates marquera le CRÜELes premières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015, bien qu’il reste à voir si les grands rassemblements publics seront à nouveau viables au moment où la tournée devrait commencer.

CRÜE tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).