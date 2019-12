Bret Michaels de Poison «ne peut pas attendre» pour «The Stadium Tour» avec Mötley Crüe et Def Leppard

POISON chanteur Bret Michaels dit qu'il est excité par le prochain groupe "Le tour du stade" avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. "Je ne peux pas attendre", dit-il à Digital Journal. "Presque tous les stades se vendent à une époque record. Nous aurons vraiment" rien mais un bon moment "et nous irons là-bas avec POISON et le rendre incroyable. "

"Le tour du stade" débutera le 21 juin à San Antonio, Texas et inclura des concerts récemment annoncés à Kansas City, St. Louis, Minneapolis, Nashville, Cincinnati et Cleveland. Le trek marque CRÜE's les premières dates live depuis la fin de sa tournée d'adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

Produit par Live Nation, "Le tour du stade" a été annoncé le 4 décembre à SiriusXM's Hollywood Studios vivent sur le Canal de volume 106. Le trek aurait vendu plus de 700 000 billets et rapporté plus de 90 millions de dollars au box-office le premier week-end de vente. La tournée a vu la vente la plus rapide de l'histoire de Miller Park à Milwaukee, selon un communiqué de presse. Des spectacles supplémentaires se sont vendus instantanément à Atlanta, Seattle, Charlotte, Dallas, Pittsburgh, Détroit, Chicago et Denver.

En 2018, POISON terminé le "Rien mais un bon moment" tour avec TRUC BON MARCHÉ et POP EVIL.

POISON's 2012 tour, une sortie en co-vedette avec DEF LEPPARD, a rapporté 14,1 millions de dollars, selon Pollstar.

POISONLe dernier album du nouveau matériel était celui de 2002 "Hollyweird". Un album de reprises, "Empoisonné", suivi en 2007.

