Bret Michaels explique l’absence de la croisière des années 80: «J’étais au plus haut des catégories à haut risque de contracter le virus»

POISON chanteur Bret Michaels a commenté l’annulation de sa comparution à bord La croisière des années 80. La croisière des années 80 a quitté Miami, en Floride, le 8 mars et navigue vers San Juan, Saint-Thomas, Punta Cana et Labadee avant de retourner au port le 15 mars.

Plus tôt dans la journée (vendredi 13 mars), Bret a publié la déclaration suivante via ses réseaux sociaux: “Tout d’abord, je voudrais dire à tous les incroyables fans de Family Friends qui ont décidé de continuer La croisière des années 80, c’est avec mes excuses les plus sincères que je n’ai pas pu assister à cette année, car cela a donné lieu à de nombreux débats et réflexions.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis un diabétique insulinodépendant de type 1. Ce que beaucoup d’entre vous ne savent peut-être pas, c’est que le diabète cause un système immunitaire extrêmement compromis. Mon médecin et spécialiste du diabète m’a ordonné d’attendre cela, car j’étais à la plus élevée des catégories à haut risque de contracter le virus, comme indiqué par le CDC. Même si je n’ai pas contracté le Coronavirus, si nous étions mis en quarantaine en mer, il y a de fortes chances que l’insuline et les fournitures à bord se soient épuisées sans réapprovisionnement …

“Je vous promets que j’essaie d’obtenir les faits réels et que je n’achète pas dans la frénésie médiatique hyper pandémique, mais c’est un virus sérieux avec peu d’informations jusqu’à présent sur ce que vous pouvez faire si vous êtes dans une catégorie à haut risque ou Catégorie…

“J’ai hâte de vous voir tous à un spectacle, ou nous trouverons une grande fête dans un complexe ou sur terre pour célébrer … J’espère que vous avez tous apprécié la croisière du mieux que vous le pouvez, et je vous verrai bientôt !

“Beaucoup d’amour et de respect, Bret“

Michaels a survécu à l’une de ses années de santé les plus difficiles à ce jour en 2010 lorsqu’il a dû subir une appendicectomie d’urgence, une hémorragie cérébrale et une chirurgie cardiaque.

“J’ai fait face à beaucoup de problèmes de santé au cours de cette année, et par la grâce de Dieu et beaucoup de travail acharné et de thérapie, je suis toujours du bon côté de la terre et je passe un bon moment”, a-t-il déclaré Gens en décembre.

Le rockeur de 56 ans, père de deux filles, continue de collecter des fonds et de sensibiliser non seulement aux causes du diabète, mais à l’hôpital pour enfants St.Jude, aux œuvres de bienfaisance PetSmart et plus encore.

Cet été, POISON se lancera “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.



