Bret Michaels se retire de la croisière des années 80 sur les problèmes de coronavirus

POISON chanteur Bret Michaels a annulé son apparition à bord La croisière des années 80. La croisière des années 80 a quitté Miami, en Floride, le 8 mars et navigue vers San Juan, Saint-Thomas, Punta Cana et Labadee avant de retourner au port le 15 mars.

MichaelsL’annulation a été annoncée via une déclaration sur son site officiel. Le message se lit comme suit: “Malheureusement, Bret Michaels les performances des événements spéciaux des 13 et 14 mars ont été annulées en raison de la récente épidémie de coronavirus. Depuis le dimanche 8 mars 2020, les Centers for Disease Control ont informé que les voyages en bateau de croisière seraient reportés pour ceux dont le système immunitaire est affaibli. Bret Michaels, un diabétique de type 1 à vie, entre dans la catégorie de ceux qui courent le risque extrêmement élevé de contracter cette maladie. Même si cette maladie n’est pas contractée par Bret, il court le risque d’être mis en quarantaine sur le navire avec d’autres fans de musique qui pourraient tomber malades. Encore une fois, étant un diabétique de type 1, cela poserait un problème d’avoir suffisamment d’insuline et de fournitures pour sa survie pendant une durée indéterminée. De plus, par souci pour son groupe et son équipe, il a dû prendre la décision de ne pas jouer par prudence pour leur santé et leur bien-être. Quelques membres ont exprimé leur inquiétude de contracter la maladie et cette raison a Bretde la décision. Bret était impatient de cet engagement et avait l’intention de donner à 100% comme il le fait toujours pour divertir les fans qui ont attendu cette expérience avec impatience. “

Michaels a survécu à l’une de ses années de santé les plus difficiles à ce jour en 2010 lorsqu’il a dû subir une appendicectomie d’urgence, une hémorragie cérébrale et une chirurgie cardiaque.

“J’ai fait face à beaucoup de problèmes de santé au cours de cette année, et par la grâce de Dieu et beaucoup de travail acharné et de thérapie, je suis toujours du bon côté de la terre et je passe un bon moment”, a-t-il déclaré Gens en décembre.

Le rockeur de 56 ans, père de deux filles, continue de collecter des fonds et de sensibiliser non seulement aux causes du diabète, mais à l’hôpital pour enfants St.Jude, aux associations caritatives PetSmart et plus encore.

Cet été, POISON se lancera “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

