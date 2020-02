Bret Michaels va vendre son VV «Rock Star»

Icône de la musique, philanthrope, star de la télé-réalité et fanatique de VR Bret Michaels construit un nouveau bus de tournée en autocar personnalisé alors qu’il se dirige vers la visite du stade la plus chaude de cette année et rend une belle Entegra Aspire 2014 personnalisée disponible à un prix réaliste.

Le VR a parcouru une partie de ses 111 165 miles en tournée à travers les États-Unis et le Canada sur certaines des plus grandes tournées en solo et avec Bretle groupe de POISON et est un bus touristique de luxe unique en son genre, entretenu et entretenu à la perfection. Non seulement ce véhicule a une suspension active, offrant l’une des meilleures balades en camping-car, mais vous profiterez de toutes les commodités et fonctionnalités améliorées que l’entrepreneur a commandées et appréciées pour ses déplacements personnels et professionnels.

Cet Aspire de 45 pi comprend: le cadre et la carrosserie True Entegra, un puissant moteur diesel Cummins de 450 chevaux, un système de propane complet, un onduleur de 2800 W, un foyer au propane personnalisé qui sert également de chauffage en hiver, un lit king-size et un canapé-lit fabriqué par Flex-Steele, deux salles de bain avant et arrière avec douche, dressing, nouveau tapis, cuisine complète avec comptoir de cuisine coulissant, laveuse et sécheuse empilables, grill électrique, 5 téléviseurs, y compris un centre de divertissement extérieur avec un téléviseur extérieur , stockage de fret incroyable avec style de bus complet, baies de passage et plateaux de déploiement, système de caméra extérieur personnalisé à 360 degrés, quatre toboggans, câbles d’alimentation à terre extra-longs, auvents motorisés, nouvelles batteries, nouveaux pneus et ce générateur Onan 10K avec service récent complété par Peterbilt n’a jamais laissé Michaels vers le bas.

Pour plus d’informations, visitez BretMichaels.com.

Cet été, POISON se lancera “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS.

Michaels a survécu à l’une de ses années de santé les plus difficiles à ce jour en 2010 lorsqu’il a dû subir une appendicectomie d’urgence, une hémorragie cérébrale et une chirurgie cardiaque.

“J’ai traité beaucoup de problèmes de santé au cours de cette année, et par la grâce de Dieu et beaucoup de travail acharné et de thérapie, je suis toujours du bon côté de la terre et je passe un bon moment”, a-t-il déclaré à People.

Le rockeur de 56 ans, père de deux filles, est un diabétique juvénile de type 1 qui continue de collecter des fonds et de sensibiliser non seulement aux causes du diabète, mais à l’hôpital pour enfants St.Jude, aux organismes de bienfaisance PetSmart et plus encore.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).