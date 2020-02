Brian Eno et Peter Chilvers collaborent sur des courts métrages pour mélanger les couleurs

Après l’annonce du nouvel album de Roger et Brian Eno, Mixing Colours, les frères ont livré une série de films d’accompagnement. Produit et réalisé par Brian Eno et le musicien et concepteur de logiciels Peter Chilvers, ces courts métrages offrent une contrepartie enrichissante à sept des dix-huit morceaux de l’album. Ils seront disponibles sur les plates-formes numériques au cours des prochains mois, le premier – pour le titre de l’album «Celeste» – étant présenté le 7 février. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Mélanger les couleurs représente le premier album des frères Eno en duo, et le premier pour l’un ou l’autre artiste sur Deutsche Grammophon. Il sortira le 20 mars 2020 aux formats digital, vinyl et CD digi-pack.

Eno et Chilvers travaillent ensemble depuis de nombreuses années, notamment sur des applications interactives telles que Bloom, Scape, Trope et, plus récemment, Bloom: 10 Worlds. Leurs films pour Mixing Colours distillent l’essence de l’album, alliant la simplicité et les qualités contemplatives de ses paysages sonores à des images convenablement simples et envoûtantes de panoramas oniriques à évolution lente. Que ces décors soient familiers ou non, leur caractère impressionniste leur confère un anonymat énigmatique, incitant l’esprit à errer dans des mondes réels et imaginaires. “Plus vous écoutez”, explique Roger Eno, “en particulier avec les mondes fabuleux que Brian a créés, vous pouvez vraiment marcher dans cet immense paysage et rester.”

“Presque tout le travail sur cet album a été fait dans les trains”, explique Brian Eno à propos de sa contribution à Mixing Colours. «Je peux m’asseoir là avec mon ordinateur et mes écouteurs, et ces morceaux sont absolument parfaits pour moi.»

Cet environnement de travail a contribué à façonner ses films et ceux de Peter Chilvers, représentant un autre aspect de l’échange créatif au cœur du projet. Toutes les dix-huit pistes de l’enregistrement, sauf une, ont des titres liés aux couleurs, et plusieurs d’entre elles seront désormais accompagnées d’images qui, dans leur utilisation du contraste et des nuances tonales changeantes, reflètent parfaitement l’esthétique subtile et séduisante de Mixing Colors.

Mixing Colours sort le 20 mars et peut être acheté ici.