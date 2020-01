Brian et Roger Eno sortiront leur premier album en duo; partager “Celeste”

Ils disent: “Si les Beatles sont probablement le groupe le plus influent dont vous ayez jamais entendu parler, Brian Eno est probablement le musicien le plus influent dont vous n’avez peut-être pas entendu parler.” Bien que cela soit vrai, maintenant tout amateur de musique modérée sait ce que représente Eno. Au lieu de cela, son frère Roger a été un peu plus sous l’ombre de la discrétion, étant toujours une icône de la musique ambiante. Aujourd’hui, dans la meilleure nouvelle du jour, les deux ont annoncé le lancement de Mixing Colours, une collaboration en cours depuis 15 ans.

Mixing Colors est un projet de 18 chansons que Brian lui-même décrit comme “Une exploration de la nature du son, qui invite les auditeurs à s’immerger dans l’espace infini qui se cache sous sa surface.” ¡Órale! Eh bien, si c’est la description, comment sera le disque? Mieux encore, nous devons simplement attendre le 20 mars.

Tout au long de leur carrière, les frères Eno ont collaboré à plusieurs reprises. Comme dans la bande originale de David Lynch Dune et dans l’emblématique Apollo avec Daniel Lanois, mais c’est la première fois qu’ils font un disque en duo. Chaque chanson est nommée d’une couleur différente. “Ces pièces sont très impressionnistes et ont beaucoup à voir avec la qualité et la couleur du son”, ajoute Roger “Il y a une grande similitude entre ce qui nous intéresse”.

En passant et ensemble l’annonce, les frères ont partagé “Celeste”. Un rouleau très contemplatif de 4 minutes. Tout comme ils le décrivent, ils vous invitent à vous immerger dans un espace infini. Vous pouvez consulter le papier ci-dessous pour ralentir les révolutions de la journée et embarquer pour un moment de tranquillité et de réflexion.