Brian ‘Head’ Welch de Korn annonce la suite de performances et de récupération de pointe Zivel

Zivel, la suite tout-en-un de performance et de récupération d’auteur, de documentariste et de musicien Brian “Chef” Welch de KORN, a officiellement ouvert ses premières installations à Bakersfield, en Californie, et à Nashville, au Tennessee. Welch, le guitariste fondateur du Prix ​​Grammy– groupe gagnant KORN, et la star du documentaire acclamé “Loud Krazy Love”, co-fondé Zivel dans l’intérêt d’aider les gens à fonctionner au mieux. Les installations, axées sur le bien-être physique, mental et émotionnel, ont été inspirées par la fatigue constante que subissent souvent les musiciens en tournée.

Comme Welch notes: “En 2005, j’ai trouvé la guérison après des années de lutte contre la toxicomanie, la dépression et les idées suicidaires. Je me considère extrêmement bénie d’avoir été rendue entière – corps, esprit et esprit – et j’ai consacré ma vie à aider les autres à trouver la guérison qu’ils méritent. La chose la plus excitante pour moi Zivel est que nos services peuvent aider à revitaliser chaque partie de la vie d’une personne – corps, esprit et esprit – qui, encore une fois, est ce que je ressens est le but de ma vie. “

C’est pourquoi en 2018, il s’est associé à Dr. Matt O’Neill, PT, DPT, pour former Zivel. Dr. O’Neill possède plus de 15 ans d’expérience clinique dans le traitement de patients aux prises avec de nombreux maux de tête ou lésions cérébrales. Cependant, c’était Dr. O’Neill voyageait en tant que physiothérapeute pour KORN en 2017, il a vécu de visu les abus ressentis par les musiciens en tournée sur la route: longues nuits agitées dans un bus, bruit constant, isolement de la famille et déplacements constants de ville en ville et entre fuseaux horaires. Tout cela l’a amené, comme tout artiste en tournée, à se sentir épuisé physiquement et épuisé mentalement. Pour lutter contre cela, Dr. O’Neill essayé l’eau salée flottant pour la première fois et a connu une différence substantielle avec ce qu’il ressentait physiquement et mentalement, qu’il partageait avec Welch peu après.

Cela a conduit à la fondation de Zivel et la recherche élargie de services qui aideraient les gens autant que le flottant aidé Dr. O’Neill. Depuis 2018, Welch et Dr. O’Neill, ainsi que leur équipe de direction inégalée, ont créé un environnement avec les services de guérison les plus efficaces offerts aux gens dans un seul endroit. Ceux-ci incluent: Flottant en eau salée – Privation sensorielle, cryothérapie, sauna infrarouge, oxygénothérapie et thérapie par compression.

Ces services sont scientifiquement et thérapeutiquement éprouvés pour aider à réduire le stress, l’anxiété, la douleur et la tension musculaire, tout en améliorant la clarté mentale, le sommeil et les performances physiques. Ils aident vraiment les gens de tous les horizons à mieux performer et à récupérer plus rapidement.

Aditionellement, Zivel prévoit d’étendre ses activités en 2020 avec plusieurs sites en construction ou en phase de pré-construction à: Melbourne, Floride; Macon, Géorgie; Houston, Texas; Kearney, Nebraska; et Arizona.

“Notre objectif est d’ouvrir des sites dans chaque état, et éventuellement dans le monde entier pour aider les jeunes et les moins jeunes. Parce que Zivel est plus qu’une simple offre de spa, c’est un mode de vie, où nous croyons vraiment que tout le monde devrait être traité et se sentir comme une rock star “, a commenté Welch et Dr. O’Neill.

