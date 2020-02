Brian ‘Head’ Welch dit que la mort de la femme de Jonathan Davis a rapproché les membres de Korn

KORN guitariste Brian “Chef” Welch a parlé à Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3 comment le chanteur Jonathan Davis perdre à la fois sa mère et sa femme séparée dans le même laps de temps lors de la création du dernier LP du groupe, “Le néant”, a affecté les relations interpersonnelles du groupe. Demandé si Davis s’appuya un peu plus sur ses camarades de bande à la suite de la tragédie, Welch a déclaré: “Totalement. Nous nous sommes tous rapprochés. Je suis allé lui rendre visite, [other] les gars, juste pour être avec lui dans sa maison – juste pour être là, juste pour être là. Nous ne savions pas quoi faire, parce que nous étions en train d’écrire – deux semaines après, deux semaines de repos – et puis c’est arrivé, et c’était juste, comme: “ Nous ne savons pas quand retourne travailler.'”

Il a poursuivi: “C’était lourd pour nous tous, parce que nous étions tous connectés – bons ou mauvais – pendant des années et des années, avec lui et sa femme et sa famille et tout. Donc c’était juste un voyage, mec. nous rapprocher, et cela a en quelque sorte suscité une meilleure appréciation de la vie. Je ne sais pas – la tragédie semble vous faire réfléchir. Et puis en travaillant pour le groupe aussi, j’ai l’impression qu’il a plongé dans sa douleur et sa guérison en écrivant ceci enregistrer beaucoup plus – comme il le faisait dans le passé. La douleur produit beaucoup de choses sympas, si vous le permettez. Si vous ne le laissez pas, cela vous abat et vous rend amer. “

Davisla femme de Deven décédé en août 2018 à l’âge de 39 ans des effets du mélange de cinq drogues, dont la cocaïne et l’héroïne.

L’ancienne star du porno fille sur fille aurait souffert de sobriété et de toxicomanie tout au long de sa vie.

Selon Jonathan, Deven a également lutté contre l’alcool et une dépendance au sexe et au jeu.

Dans une déclaration publiée peu après sa mort, Jonathan appelé Deven “une épouse incroyable, une mère incroyable et un ami incroyable” qui souffrait “d’une maladie mentale très grave”.

Après le mariage Jonathan en 2004, Deven et le chanteur a eu deux enfants ensemble, Pirate et Zeppelin. (Jonathanle premier fils de son précédent mariage, Nathan, a eu 24 ans l’automne dernier.)

“Le néant”, KORNLe 13e LP de studio est sorti l ‘an dernier.

Le groupe est actuellement sur la route aux États-Unis avec BRISER LE BENJAMIN.



