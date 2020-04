Brian May de la reine accuse la culture carnivore de coronavirus

Parce qu’à la fin de la journée, quelqu’un ou quelque chose doit être responsable de tout ce que nous vivons. Malgré le fait que les scientifiques et les chercheurs n’ont pas pu conclure que l’origine du coronavirus provient d’un marché à Wuhan, en Chine, lorsque quelqu’un a mangé une chauve-souris, c’est pour l’instant la théorie la plus proche des racines du problème. Et avec cette théorie en main, Le guitariste Queen Brian May est allé encore plus loin en accusant l’émergence de COVID-19 de la culture de la viande.

Le mardi 14 avril, Paul McCartney a appelé à la fermeture des soi-disant «marchés humides» en Chine, en raison de son lien supposé avec la propagation du coronavirus. La légende des Beatles a également appelé la consommation de chauves-souris, qui sont achetées et vendues sur ces marchés, comme une pratique “médiévale”. Pour sa part, Brian May a déclaré:

“Cette pandémie semble provenir de personnes qui mangent des animaux et il est de plus en plus connu que manger des animaux n’est pas le meilleur pour notre santé”, a-t-il expliqué à NME (via The Guardian). “Nous avons vu plus d’effets de la façon dont manger des animaux nous a mis à genoux en tant qu’espèce, je pense qu’il est temps de réexaminer notre monde d’une manière qui n’abuse pas des autres espèces”.

Les commentaires de Brian May interviennent quelques mois seulement après sa décision de devenir végétalien. Le vétéran du rock âgé de 72 ans prévoit d’être “un peu plus prédicateur” au sujet de son nouveau changement de style de vie. “Parce que pour moi, c’est la voie à suivre”. Décrivant sa propre relation avec le véganisme, May a déclaré: “J’ai relevé le défi végétalien en janvier et je suis végétalien depuis trois mois maintenant. C’était une expérience pour moi, parce que j’étais depuis longtemps une activiste animale, mais je me débattais avec le fait que je les mangeais encore de temps en temps. ».