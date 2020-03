Brian May de la Reine: «Pourquoi nous devons prendre des mesures extrêmes maintenant» pour ralentir le coronavirus

REINE guitariste Brian May a exhorté le public à prendre au sérieux la menace du coronavirus et à changer les comportements pour ralentir sa propagation.

Lundi (16 mars), May a pris à sa charge Instagram pour partager un article Medium.com mettant en garde contre le risque d’inaction en réponse à la pandémie, et il a inclus le message suivant:

“Je pense que cela pourrait être LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE QUE J’AI JAMAIS PUBLIÉE.

“Il y a tellement de fausses informations là-bas – des gens disent que le CoronaVirus n’est pas une menace – même qu’il n’existe pas. Et notre propre gouvernement n’a pas agi rapidement, agissant sur de mauvais conseils catastrophiques, qui finiront par être la cause de des milliers de morts.

“Il est trop tard pour contenir le CoronaVirus en Grande-Bretagne – mais nous POUVONS quand même sauver certaines des vies de nos proches en faisant MAINTENANT ce que nous aurions dû faire il y a 3 semaines.

“ISOLER – minimiser nos contacts sociaux. Réduisez-les, si possible, à presque zéro. Plus vous avez d’interactions, plus vous avez de chance d’introduire le virus pour menacer votre famille. Moins vous rencontrez, mieux c’est chance de vous sauver, vous et votre famille, et plus nous aurons de chances de limiter les dégâts que cette terrible peste fera.

“VEUILLEZ LIRE l’article dont proviennent ces captures d’écran. Il vous faudra environ 30 minutes pour l’absorber – mais à la fin, vous comprendrez vraiment pourquoi nous devons prendre des mesures extrêmes MAINTENANT. Ne confondez pas cela avec la panique. Il s’agit simplement de prendre les mesures que nous devons adopter pour nous protéger d’un avenir infernal.

“LE LIEN EST DANS MON BIO. Faites-le, s’il vous plaît – et transmettez-le à tous vos amis et votre famille. Cela pourrait sauver d’innombrables vies.

“Mon Dieu – je prie pour que [U.K. Prime Minister] Boris [[Johnson]va le lire – et jeter ses conseillers par la porte. Une action extrême est nécessaire – retarder est merdique. Et s’il vous plaît, politiciens, arrêtez de parler de l’économie, juste un instant. Un million de vies sont en jeu. Bri“

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à une maison de soins infirmiers à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.



