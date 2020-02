Brian May de Queen joue pour un koala sauvé des incendies en Australie

Le fondateur et guitariste du mythique groupe Queen, Brian May, était vraiment au courant de tout ce qui se passait en Australie depuis les incendies qui les ont frappés en novembre 2019. En tant qu’amoureux des animaux, May a participé à des actions pour soulager la douleur et la souffrance que des millions d’entre eux ont connues. À la mi-janvier, Queen a osé un concert de style Live Aid appelé Fire Fight Australia pour lever des fonds, et maintenant, May s’est rendue dans un hôpital de Koalas pour voir comment les bénévoles travaillent pour continuer à prendre soin de ces animaux.

Lors de cette visite, May a pris une guitare et s’est aventuré dans un solo comme ceux que nous aimons tant tandis que Bear, un petit koala, s’est posé sur son épaule et a écouté tranquillement la magie qui est toujours sortie de ses mains. Les bénévoles de la clinique vétérinaire ont pris des photos et ont vraiment apprécié la visite de la légende du rock.

May était vraiment heureuse d’être là avec les Koalas et de voir qu’il y a des gens qui se soucient intensément de leur bien-être. Sur son compte Instagram, il a partagé les photos de sa visite où vous pouvez voir comment il vit avec le personnel et avec ses nouveaux amis à fourrure. Il a accompagné ses photos de la légende: «Temps de visite! Un moment précieux avec Bear, un adorable koala sauvé, au RSPCA Animal Hospital, Wacol, Brisbane. Ces personnes font un travail incroyable en s’occupant des survivants des tragiques incendies du Queensland. Ils ont besoin de notre soutien ».

C’est ainsi que Brian May appelle à continuer de soutenir ces hôpitaux vétérinaires qui, bien que l’attention des médias soit déjà passée, continue de résoudre les problèmes laissés par les incendies et a besoin de toute l’aide qu’ils peuvent apporter.