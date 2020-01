Brian May entre dans l’entreprise … du soutien-gorge de sport?

Peut-être que tout le monde connaît Brian May pour être le guitariste légendaire de Queen, mais en plus de créer des solos épiques comme “Bohemian Rhapsody” et de construire votre propre instrument en lui donnant un son unique, le musicien est un cas de monerías. Il est également docteur en astrophysique de l’Imperial College de Londres Il a décidé de se lancer dans un autre type d’entreprise comme maintenant, qui a lancé une ligne spéciale pour toutes les femmes rock.

Il s’avère que dans le magasin sur le site officiel de Brian, en plus d’obtenir une réplique presque exacte de la Red Special – la guitare emblématique de May -, il y a un autre produit qui a attiré l’attention des propres et des étrangers. Il ne s’agit pas de quelque chose lié à la musique mais ils voudront certainement l’avoir dans leur garde-robe, C’est un soutien-gorge de sport avec des images de son célèbre instrument.

Oui, sans blague, Ce soutien-gorge a été conçu par May lui-même et est disponible en cinq tailles différentes, afin que toutes les filles ne restent pas sans l’utiliser. Sur la page, ils le définissent comme suit: «Soulignant les talents artistiques accomplis de Brian May, ce vêtement actif accueille la gamme complète de guitares de Brian May avec un design audacieux, y compris les couleurs unies de BMG. Parce qu’il n’a pas besoin d’être rouge pour être spécial!

Vérifiez les images ci-dessous:

En plus du soutien-gorge Il a également créé toute une collection avec quelques autres vêtements comme chemise officielle BMG (Brian May Guitars), une chemise Style John Lasseter et un gilet qui vise à empêcher les hommes d’utiliser des sacs à dos ou des sacs pour garder les clés, lunettes de soleil, téléphone, portefeuille, appareils photo et Il a même une poche spéciale pour ranger six pièces de monnaie (les mêmes que le guitariste utilise pour jouer).

Si vous voulez acheter un soutien-gorge style Brian May, vous pouvez le faire PAR ICI et son prix est de 35 livres sterling (quelque chose comme 854 pesos mexicains). Il ne fait aucun doute que les années passent et La reine ne cessera de nous étonner, soit à cause de l’extraordinaire façon dont elle doit jouer, soit à cause des projets qui lui viennent à l’esprit.