Brian May joue avec John Farnham au concert de Fire Fight Australia

Brian May de la reine a rejoint John Farnham pour interpréter une version émotionnelle du “You’re The Voice” de Farnham lors du concert de Fire Fight Australia.

“You’re The Voice” a fourni la finale du concert, avec Farnham et May rejoints par Olivia Newton-John, Mitch Tambo et le joueur de didgeridoo Alan McKenzie, ainsi qu’un casting de cornemuseurs et de pompiers. Vous pouvez consulter les images ci-dessous.

Le concert de Fire Fight Australia fait l’histoire de la musique le dimanche 16 février, quand un public de 75 000 fans s’est réuni pour assister à des performances vraiment mémorables et émouvantes. L’événement a joué un rôle vital en amassant plus de 9,5 millions de dollars pour l’aide nationale aux feux de brousse.

Dans une déclaration avant le concert de Fire Fight Australia, Brian May a déclaré: «Nous sommes très heureux de pouvoir faire notre part pour aider l’Australie à lutter contre les terribles incendies. C’est la douleur de l’Australie mais c’est le problème de l’humanité. Mon cœur s’est brisé en voyant la détresse des animaux. J’espère que le concert les aidera aussi. Nous avons tous besoin que cette tragédie ne se reproduise plus. »

Roger Taylor a déclaré: «Il semblerait que ce ne soit pas seulement le problème de l’Australie mais un problème de changement climatique qui affecte le monde entier. Nous sommes ici en ce moment et tout ce que nous pouvons faire pour aider l’Australie à récupérer est le moins que nous puissions faire en tant que musiciens. Nous sommes tous en difficulté. »

Adam Lambert a ajouté: «C’est terrifiant de voir ce qui se passe dans notre monde, et nous devons prendre nos responsabilités maintenant. Pouvoir faire partie de ‘Fire Fight’ qui fait exactement cela, est un véritable honneur ”.

Après le concert monumental, Fire Fight Australia continue de collecter des fonds grâce à une enchère internationale de bienfaisance Bushfire Relief. La vente aux enchères présente un certain nombre d’articles, y compris la superbe Fender AM Performer Tele et AM Performer Strat signée à la main par des artistes vedettes, dont Queen + Adam Lambert, sur la liste.

Les fans ont maintenant la possibilité de posséder un morceau d’histoire de la musique et peuvent enchérir sur les articles du dimanche 1er mars à 12 h 10 AEDT jusqu’au lundi 2 mars à 22 h 00 AEDT.

Tous les bénéfices des enchères iront directement à l’appel du feu de brousse de la RSPCA. Visitez Fire Fight Australia’s site officiel pour découvrir plus d’informations et faire un don aux efforts de secours.

Écoutez le Best of Queen sur Apple Music et Spotify.