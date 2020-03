Brian May vous apprend à jouer l’épopée solo “Bohemian Rhapsody”!

Comme nous l’avons déjà vu, la situation due au coronavirus ne s’est pas améliorée ces derniers jours et la grande majorité travaille à domicile ou se repose pour éviter une contagion massive. C’est pourquoi plusieurs de nos musiciens préférés ont tout fait pour que leurs fans aient de quoi se divertir en ce moment, de discuter avec eux à lancer des concerts en direct et le grand Brian May les a tous rejoints.

Il s’avère que le guitariste de Queen a décidé de commencer à utiliser son compte Instagram pour diffuser en direct et discuter avec les milliers de fans qu’il a. En plus de leur parler de la situation que traverse le monde, il nous a apporté de petites attentions dans le confort de sa maison et Il profite même de nous enseigner de la musique dans ces moments complexes.

Dans le troisième volet de ces vidéos que le musicien et docteur en astrophysique télécharge quotidiennement, il a commencé à plaisanter et à dire que parmi tant de nouvelles qu’il y avait autour du coronavirus, il avait entendu de bonnes nouvelles, qu’à la fin de l’année, nous pourrions quitter nos maisons. Puis il a poursuivi en disant que l’humanité a survécu à beaucoup de choses horribles et que cela ne fera pas exception. Et pour récompenser tous les chanceux qui le regardaient en direct, Brian May leur a donné un cadeau très spécial.

Soudain a augmenté le volume de sa légendaire guitare Red Special et avec toute la patience du monde a commencé à expliquer la bonne façon de jouer le solo de «Bohemian Rhapsody»., la chanson emblématique de Queen. Au-delà de montrer rapidement comment il se produit en solo, Il a pris le temps d’enseigner toutes les techniques complexes de la chanson pour qu’elle sorte comme lui..

Comme si cela ne suffisait pas et que nous soyons tous les plus proches de l’enregistrement original de 1975, Il nous a également montré les effets de guitare qu’il utilise pour le jouer et nous a même montré la configuration de son amplificateur Vox.. Si vous voulez faire quelque chose de productif en ce moment, optez pour la guitare que vous avez et Découvrez ces jours-ci le tutoriel que Brian May a enregistré afin que nous puissions apprendre à jouer le solo de “Bohemian Rhapsody”: