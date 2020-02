Brian Tatler ne sait pas pourquoi le chanteur original de Diamond Head, Sean Harris, n’a pas sorti de nouvelle musique depuis près de 30 ans

Mark Strigl du podcast “Talking Metal” a récemment réalisé une interview avec le guitariste Brian Tatler des vétérans britanniques du métal TÊTE DE DIAMANT. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la diversité des sons trouvés sur leur dernier album studio, l’an dernier “Le train de cercueil”:

Brian: “Je pense que nous étions un peu plus audacieux, un peu plus confiants. Parce que l’album de 2016, il y avait eu un long écart entre celui-ci et l’album précédent, qui était en 2007[[‘Que se passe-t-il dans ta tête?’], et nous avons eu ce nouveau chanteur, Rasmus [[Bom Andersen]. Donc je pense que l’idée générale était de ne perdre aucun de nos fans et de faire le genre d’album qu’un TÊTE DE DIAMANT fan pourrait aimer, mais aussi Ras, Je pense, voulait, en quelque sorte, s’intéresser aux fans. La dernière chose qu’il voulait faire était de ruiner l’héritage et d’avoir le TÊTE DE DIAMANT les fans que nous avons disent: «Je n’aime pas le nouveau chanteur. Je n’aime pas le nouvel album. ‘ Ça venait de ce genre d’angle, pour essayer de faire le bon type d’album, revenir au classique TÊTE DE DIAMANT que les gens aimaient évidemment avec «La foudre aux nations» et ‘Temps emprunté’, et en quelque sorte faire ce genre de disque plutôt simplement expérimenter et être maintenant et être moderne. Vous pouvez le faire, mais nous avons pensé: “ Taillons en quelque sorte le disque pour qu’il sonne très bien TÊTE DE DIAMANT et voyez comment cela est reçu. Il a été très bien reçu et je pense que cela nous a donné la confiance de «D’accord, nous pouvons nous ramifier un peu plus. Nous pouvons être un tout petit peu plus modernes. Certaines de ces choses que j’écrivais en 2016, c’est donc un peu plus à jour. Je pense que tu as raison, il y a un peu de SOUNDGARDEN l’influence venant vocalement et c’est devenu un peu plus épique et nous n’avons pas peur de faire quelques chansons plus lentes et des choses comme ça. Je suis vraiment très content que les gens aiment les deux disques. Ras a été si bien accepté par les fans. “

Sur TÊTE DE DIAMANT avoir à composer avec la musique punk à leurs débuts dans les années 1970:

Brian: “TÊTE DE DIAMANT formé en 1976. Nous voulions seulement être un groupe de rock. Nous voulions en quelque sorte imiter nos héros comme vous l’avez mentionné,[[LED] ZEPPELIN,[[NOIR] SABBAT,[[PROFOND] VIOLET, puis en 77, l’année suivante arrive le punk rock au Royaume-Uni. Du coup, il y a ces groupes à la télé. Je me souviens avoir regardé PISTOLETS DE SEXE et LA CONFITURE et LES ANNONCES et toutes ces bandes. J’ai vraiment aimé la scène punk. Je pensais que l’énergie était incroyable. J’en avais assez des gros morceaux longs et presque prétentieux de certains de ces groupes comme EMERSON, LAKE & PALMER, GENESIS et des trucs comme ça. Je suis un grand GENÈSE fan, mais je pense qu’il arrive un moment où je ne peux pas jouer quelque chose comme GENÈSE ou OUI ou PINK FLOYD, mais je me suis dit: “Oh, je pourrais jouer comme PISTOLETS DE SEXE. Je peux jouer comme RAMONES, Je peux faire ce qu’il fait, ce mec. C’était assez inspirant. C’était presque comme un coup de pied dans le pantalon, juste une ambiance à faire soi-même, allez-y, réservez un concert, jouez dans votre pub local sur la route. Ne vous inquiétez pas de devenir virtuose de la guitare, un Ritchie Blackmore [[VIOLET FONCÉ]ou un Steve Howe [[OUI]. Allez-y, jouez simplement trois accords et riffez. Je ne voulais pas être punk, mais notre musique était assez rapide, brute et excitante. Nous avons appris assez rapidement que si vous jouez des chansons rapides et secouez la tête, allez-y, mettez beaucoup de travail dans le spectacle, alors le public répondra. Nous n’allions pas simplement rester là et jouer des chansons lentes et ennuyeuses de 20 minutes, nous voulions accélérer et fouetter la foule. Je pense que nous avons pris une partie de l’énergie punk et l’avons ajoutée à notre propre style où nous voulions être le meilleur groupe de tous les temps, mais nous étions gentils, nous ne savions pas comment y arriver. Quand vous allez jouer un petit concert devant peut-être 20, 30 personnes qui ne connaissent aucune de vos chansons, vous voulez un résultat juste là et ensuite, vous voulez qu’elles s’en aillent en disant ‘C’était génial.’ Je pense que nous avons emprunté une partie de l’énergie du mouvement punk. “

Sur le statut de chanteur original Sean Harris, qui est parti TÊTE DE DIAMANT en 2004:

Brian: “Nous avons notre propre entreprise. Je ne l’ai pas vu même depuis quelques années. Nous sommes tous les deux allés au METALLICA 30e anniversaire [shows] à San Francisco et nous nous sommes levés et avons joué les quatre couvertures qu’ils ont faites avec METALLICA, donc c’était fantastique, mais c’était en 2011. Je l’ai vu une ou deux fois depuis. En quelque sorte, non… tout ce que je sais, c’est qu’il continue d’écrire des chansons pour lui-même, vraiment; il n’écrit pour personne d’autre. Mais étrangement, il ne fait pas de disques et il ne fait aucun concert. Il semble juste écrire constamment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu’il attend ou il s’attend à ce qu’il se passe avec ces chansons. Nous ne rajeunissons pas. Je pense qu’il vaut mieux continuer et publier des trucs. Nous avons sorti quatre albums sans Sean, TÊTE DE DIAMANT a. Sean n’a rien publié. La dernière chose qu’il a publiée, je pense, c’était en 1993, «Mort et progrès» album, le quatrième TÊTE DE DIAMANT album. Je n’ai rien entendu de ce qu’il a fait depuis. “

“Le train de cercueil” a été publié en mai 2019 via Musique de Silver Lining. L’album a été enregistré à Vigo Studios à Walsall, Circle Studios à Birmingham et Raw Sound Studio à Londres.



