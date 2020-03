Brian Wilson fixe les dates au Royaume-Uni pour la tournée «Good Vibrations Greatest Hits Live»

Brian Wilson a annoncé qu’il reviendrait au Royaume-Uni lors de la tournée Good Vibrations Greatest Hits Live. L’itinéraire de 12 dates commence le 31 mai et se termine le 17 juin et comprend une nuit au Royal Albert Hall de Londres.

Les spectacles mettront en vedette ses invités spéciaux et ses collègues anciens des Beach Boys, Al Jardine et Blondie Chaplin. Les billets seront en vente vendredi (6) à www.seetickets.com, www.ticketmaster.co.uk et www.brianwilson.com.

Les dates continuent le calendrier chargé de Wilson de ces dernières années, dans lequel la tournée mondiale Pet Sounds Anniversary a voyagé dans plus de 24 pays pour un total de 180 représentations entre 2016 et 2018. Il a été nommé l’une des meilleures tournées de Rolling Stone en 2017.

Le co-fondateur et égérie créative des Beach Boys a sorti son dernier album studio No Pier Pressure en 2015 sur Capitol. La même année a été le sujet du célèbre biopic primé Love & Mercy, qui mettait en vedette Paul Dano et John Cusack en tant que Brian plus jeune et d’âge moyen, respectivement. Le projet a conduit à la première nomination de Wilson aux Golden Globe pour la meilleure chanson originale (film) pour «One Kind Of Love», présentée dans le film.

Le récipiendaire du Kennedy Center Honors et intronisé au Rock and Roll Hall of Fame précédera et suivra la tournée britannique avec d’autres dates européennes, dont une au Danemark le 29 mai. D’autres spectacles auront lieu dans la seconde moitié de juin.

Les dates de la tournée de Brian Wilson au Royaume-Uni en 2020 sont les suivantes:

Dimanche 31 mai The Dome, Brighton

Lundi 1er juin Royal Albert Hall, Londres

Jeudi 4 juin SEC Armadillo, Glasgow

Samedi 6 juin The Sage, Gateshead

Lundi 8 juin Birmingham Symphony Hall

Mardi 9 juin Nottingham Royal Concert Hall

Mercredi 10 juin Bridgewater Hall, Manchester

Vendredi 12 juin Bournemouth International Centre

Samedi 13 juin Motorpoint Arena, Cardiff

Dimanche 14 juin Hôtel de ville de Leeds, Leeds

Mardi 16 juin Blackpool Opera, Blackpool

Mercredi 17 juin Corn Exchange, Cambridge

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.