Brian Wilson s’oppose au spectacle des Beach Boys de Mike Love au Trophy Hunting Convention

Brian Wilson a dénoncé une performance à venir du groupe actuellement en tournée sous le nom de Beach Boys, dirigé par l’ancien camarade de groupe Mike Love, à Reno, au Nevada’s Safari Club International Convention. «Cette organisation soutient la chasse aux trophées, qui [bandmate Al Jardine] et je m’y oppose catégoriquement », a écrit Wilson. Il a ensuite souligné une pétition Change.org qui appelle à boycotter la musique des Beach Boys jusqu’à ce que la performance soit annulée. Voir ses tweets ci-dessous.

“Nous attendons avec impatience une soirée de grande musique à Reno et, comme toujours, soutenons la liberté de pensée et d’expression comme un principe fondamental de nos droits en tant qu’américains”, a répondu Mike Love dans un communiqué.

La convention internationale du Safari Club, qui a lieu chaque année, a été protestée par des groupes de défense des droits des animaux tels que la Humane Society pour avoir profité de la chasse aux animaux en voie de disparition et promouvoir des pratiques de chasse contraires à l’éthique. Le conférencier principal de cette année est Donald Trump Jr.

It has been brought to my attention that on Wednesday February 5, The Beach Boys touring group licensed by Mike Love are headlining at the Safari Club International Convention in Reno, Nevada…

This organization supports trophy hunting, which Both Al and I are emphatically opposed to. There’s nothing we can do personally to stop the show, so please join us in signing the petition at https://t.co/vOUtJDq6t2

