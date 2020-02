Brian Wilson veut boycotter l’émission de Mike Love en faveur de la chasse

Sans aucun doute, les Beach Boys sont l’un des groupes les plus légendaires de l’histoire, depuis les années 60 et grâce à de véritables chefs-d’œuvre tels que Pet Sounds, ils ont réussi à innover et à créer des chansons qui à ce jour sont des classiques. En plus d’être extrêmement talentueux, le groupe est connu pour avoir assez de problèmes qui au fil des ans sont devenus plus gros et c’est l’un d’entre eux.

Il s’avère que récemment, Mike Love – l’un des principaux membres du groupe -, est en tournée avec un groupe et ils sont présentés sous le nom des Beach Boys. Tout était normal jusqu’à ce que Brian Wilson et Al Jardine se rendent compte que leur ancien partenaire allait donner un spectacle avec lequel ils n’étaient pas d’accord, une présentation à l’International Safari Club Convention au Nevada, où les amateurs de chasse se réunissent.

Biensûr que Wilson et Jardine ne voulaient pas devenir boueux alors ils ont décidé de prendre des mesures sur la question. Pour commencer, Brian a publié un message sur ses réseaux sociaux pour parler du problème et dire qu’ils étaient d’accord pour que la musique que les Beach Boys joueront lors de cette convention: «Cette organisation soutient la chasse aux trophées, à laquelle Al et que je m’oppose catégoriquement. “

Cette organisation soutient la chasse aux trophées, à laquelle Al et moi sommes catégoriquement opposés. Nous ne pouvons rien faire personnellement pour arrêter le spectacle, alors veuillez vous joindre à nous pour signer la pétition à https://t.co/vOUtJDq6t2

– Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 3 février 2020

Malheureusement, ils ne peuvent pas faire plus que cela, dénoncer ce qu’ils ne pensaient pas, mais ils ont invité les fans à signer une pétition sur Change.org pour faire pression sur eux et annuler le spectacle que Mike Love prépare lors de cet événement. Apparemment, les choses ne changeront pas parmi les autres membres des Beach Boys et continueront à saisir le chongo comme pendant des années.

La Convention internationale du Safari Club est dans l’œil de l’ouragan depuis des années, notamment pour promouvoir la chasse aux animaux en voie de disparition, là pour vérifier les données en 2020, le principal orateur de cet événement sera Donald Trump Jr, oui, le fils du président des États-Unis.