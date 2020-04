Brian’s Queen May sur la pandémie de coronavirus: «Lorsque nous en sortirons, il y aura de grandes leçons que nous avons apprises»

Plus tôt dans la journée (mercredi 1er avril), REINE guitariste Brian May a parlé à ITV News sur la pandémie de coronavirus qui balaie le monde et comment elle l’a affecté personnellement. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “C’est une période très difficile pour tout le monde. C’est une tragédie. Mais il y a des choses dont il faut être reconnaissant. Il y a beaucoup de gens qui traversent des moments terribles, et nous allons perdre beaucoup de personnes. Ce pourrait être moi, car je suis une personne âgée et vulnérable. Mais, vous savez, tout n’est pas mauvais – il y a de bonnes choses à espérer, et ce n’est que pour le moment. “

Quant à la façon dont il gère l’auto-isolement à la maison à Londres, l’homme de 72 ans Peut a dit: “J’ai traversé des moments sombres, et je suis vraiment dépressif. Donc j’ai trouvé ça très difficile au début, surtout la perte de liberté. Mais je suis en train de traverser ça. Et je trouve que là sont des joies à trouver dans l’isolement. Il y a beaucoup de choses. Les gens deviennent très créatifs. Et quand nous en sortirons, je pense qu’il y aura de grandes leçons que nous avons apprises. J’espère que nous nous souviendrons des leçons que nous avons appris – que nous pouvons travailler à la maison, les voitures peuvent s’arrêter, les avions peuvent s’arrêter, l’air peut devenir clair. Je veux dire, tout à coup, nous pouvons tous respirer à nouveau. Ça va sauver d’innombrables vies. Il n’y a pas d’animaux renversés sur les routes plus, et notre sauvetage de la faune connaît une énorme différence. Toutes ces choses que nous pensons font partie de notre société et ne peuvent pas être éliminées, tous les maux que l’humanité a apportés au monde, ils ne sont pas inévitables. nous pouvons changer. Peut-être avons-nous besoin d’une nouvelle direction. “

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus de 926 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 46 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).