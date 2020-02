Bright Eyes annonce sa tournée | Pitchfork

Après avoir annoncé une poignée de spectacles de retour, Bright Eyes a maintenant partagé les détails de sa tournée 2020. Après un concert en mars à Tokyo, le groupe donnera des concerts de printemps en Amérique du Nord puis des concerts d’été en Europe et au Royaume-Uni. Consultez l’horaire de Bright Eyes ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Bright Eyes a sorti The People’s Key pour la dernière fois en 2011. Le groupe est retourné au studio en 2019 pour travailler sur de nouveaux morceaux, selon un communiqué de presse.

Yeux pétillants:

03-23 ​​Tokyo, Japon – Liquidroom

05-14 Spokane, WA – Usine de tricot%

05-15 Boise, ID – Usine de tricot%

05-16 Tacoma, WA – Temple%

05-18 Sonoma, Californie – Gundlach Bundschu Winery%

05-19 Santa Cruz, Californie – Santa Cruz Civic%

21-05-23 Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium%

05-24 Santa Barbara, Californie – Santa Barbara Bowl

06-12 Worcester, MA – Le Palladium #

06-13 Syracuse, NY – Bec et Skiff #

06-14 Lewiston, NY – Parc d’art #

06-16 Bethlehem, PA – Piles d’acier Levitt Pavillion #

06-17 Burlington, VT – Le vert au Shelburne Museum #

06-18 Portland, ME – State Theatre #

06-19 New Haven, CT – College Street Music Hall #

06-20 Queens, NY – Forest Hills Stadium # ^

08-14 Oslo, Norvège – Oya Festival

08-16 Copenhague, Danemark – Vega

08-18 Hambourg, Allemagne – Grosse Freiheit

08-19 Prague, République tchèque – Lucerna Music Bar

08-21 Berlin, Allemagne – Tempodrom

08-22 Francfort, Allemagne – Batschkapp

08-24 Amsterdam, Pays-Bas – Paradiso

08-25 Cologne, Allemagne – E-Werk

08-27 Vienne, Autriche – Open Air Arena

08-28 Munich, Allemagne – Muffathalle

08-29 Zurich, Suisse – X-Tra

09-01 Londres, Angleterre – Eventim Apollo

09-02 Manchester, Angleterre – O2 Apollo

09-03 Glasgow, Ecosse – Barrowland

09-04 Dublin, Irlande – Vicar Street

09-05 Birmingham, Angleterre – O2 Institute

09-06 Salisbury, Angleterre – Festival End of the Road

% avec diamant lavande

# avec Lucy Dacus

^ avec petit déjeuner japonais

Regardez Phoebe Bridgers et Conor Oberst sur «Over / Under» de Pitchfork:

