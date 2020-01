Bright Eyes annonce son premier spectacle en plus de 9 ans

Bright Eyes a annoncé sa première performance live depuis plus de 9 ans. Conor Oberst et co. jouera un set au festival End of the Road à Dorset, en Angleterre, cet été. Le festival se déroule du 3 au 6 septembre au Larmer Tree Gardens. Consultez l’annonce de la programmation ci-dessous.

Le dernier album studio de Bright Eyes était The People’s Key de 2011. Plus tôt ce mois-ci, le groupe a lancé un compte Instagram, publiant une mystérieuse vidéo teaser. Ils ont également partagé des images d’affiches collées sur les murs de la ville via leurs histoires Instagram.

