Bright Eyes partage «Persona Non Grata», première nouvelle chanson en 9 ans: écouter

Bright Eyes a confirmé qu’un nouvel album est en route. Conor Oberst et co. ont également partagé «Persona Non Grata», le premier morceau de Bright Eyes en neuf ans et également leur premier single depuis leur signature chez Dead Oceans. De plus, Bright Eyes partage une note qui dit qu’ils “sortiront un nouvel album cette année quoi qu’il arrive”. Écoutez «Persona Non Grata» et lisez la déclaration complète de Bright Eyes ci-dessous.

Le nouvel album, qui n’a pas encore de titre ni de date de sortie, sera le premier du groupe depuis The People’s Key en 2011. Bright Eyes a annoncé sa première tournée en neuf ans plus tôt cette année – une annonce qui a suivi le lancement de son Instagram compte avec un teaser qui faisait allusion à un retour imminent.

L’année dernière, Conor Oberst a sorti l’album éponyme de son projet avec Phoebe Bridgers, Better Oblivion Community Center.

Regardez Conor Oberst avec Phoebe Bridgers sur «Over / Under» de Pitchfork:

